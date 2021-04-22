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Страдающей серьезными недугами журналистке снова продлен срок содержания под стражей
Источник материала: Навiны
Фигурантке «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 23 июня, сообщил
По его словам, состояние здоровья подзащитной неважное. «Ее обезболивают ежедневно. Медицинская помощь ей оказывается такая же, как и раньше», — сказал Лепретор.
Ранее адвокат обращал внимание следствия на то, что состояние здоровья его подзащитной вызывает опасения. «Одно дело купировать боль, другое — что-то делать с ее источником. Безусловно, необходима квалифицированная медицинская помощь, которую она получала на свободе. На начало этого года у нее были запланированы медицинские обследования, которые невозможны в условиях содержания под стражей», — отмечал Лепретор.
По его мнению, медицинской помощи, оказываемой его подзащитной в условиях СИЗО, недостаточно. Все эти обстоятельства адвокат еще в феврале излагал в ходатайстве об изменении Луцкиной меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
«У Ксении Олеговны достаточно серьезные заболевания, и промедление может грозить серьезными последствиями для ее здоровья», — заявлял Лепретор.
Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба». Луцкина была задержана 22 декабря 2020 года. В тот день обыски прошли в офисе «Пресс-клуба» и дома у некоторых сотрудников.
Помимо Луцкиной были задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).
31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова, у которого российское гражданство, депортировали в Россию без предъявления обвинения. Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как «обеспечение возмещения возможного ущерба».
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
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Фигурантке «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 23 июня, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.
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