Страдающей серьезными недугами журналистке снова продлен срок содержания под стражей

Фигурантке «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 23 июня, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.



Ксения Луцкина. Фото: Фото: facebook.com/kseniya.lutskina.

По его словам, состояние здоровья подзащитной неважное. «Ее обезболивают ежедневно. Медицинская помощь ей оказывается такая же, как и раньше», — сказал Лепретор.

Ранее адвокат обращал внимание следствия на то, что состояние здоровья его подзащитной вызывает опасения. «Одно дело купировать боль, другое — что-то делать с ее источником. Безусловно, необходима квалифицированная медицинская помощь, которую она получала на свободе. На начало этого года у нее были запланированы медицинские обследования, которые невозможны в условиях содержания под стражей», — отмечал Лепретор.

По его мнению, медицинской помощи, оказываемой его подзащитной в условиях СИЗО, недостаточно. Все эти обстоятельства адвокат еще в феврале излагал в ходатайстве об изменении Луцкиной меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

«У Ксении Олеговны достаточно серьезные заболевания, и промедление может грозить серьезными последствиями для ее здоровья», — заявлял Лепретор.

Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба». Луцкина была задержана 22 декабря 2020 года. В тот день обыски прошли в офисе «Пресс-клуба» и дома у некоторых сотрудников.

Помимо Луцкиной были задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).

31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова, у которого российское гражданство, депортировали в Россию без предъявления обвинения. Слуцкую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как «обеспечение возмещения возможного ущерба».

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.