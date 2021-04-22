«Купил дочке первую машину, а она «утонула». Что будет с авто, пострадавшими от потопа в Чижовке

Источник материала: Tut.by

После прорыва водопровода в Чижовке вчера вечером жители в трех районах остались без воды на несколько часов. А на улице Уборевича здорово досталось автомобилям: с десяток авто на стоянке недалеко от СТО оказались затоплены по фары. AUTO.TUT.BY поговорил с владельцем одной из таких пострадавших машин, а заодно узнал, чего нельзя делать, если ваш транспорт вдруг окажется в такой гигантской луже — от водных коллапсов, как видим, никто не застрахован.



Второй слева автомобиль наш читатель Руслан недавно купил своей дочери. Фото: TUT.BY

«Купил дочке первую машину, а вечером прислали фото, где она «утонула»

— Эту машину я купил дочке в качестве первого автомобиля, — рассказывает Руслан, владелец Dodge Neon 2000 года выпуска. — Машину я оставил утром 21 апреля возле СТО на Уборевича: хотел ее подготовить для прохождения техосмотра. А вечером позвонил сосед, сбросил фотографию затопленной по верхнюю кромку номера машины. Мол, твоя? Моя!

Руслан тут же отправился к машине, но сделать ничего не мог.

— Чтобы ее просто оттолкать, нужно включать зажигание, машина на автомате. А этого сделать никак нельзя, — разводит руками Руслан. По его словам, спасатели, коммунальники, которые в тот вечер работали на месте ЧП, успокаивали его, говорили, что все будет в порядке, все оплатят. — Правда, я сегодня позвонил в 115, но там развели руками, мол, ничего не знаем.





Что делать с машиной дальше, Руслан пока не решил — ждет, пока просохнет.

Затопленную машину нельзя заводить, пока ее не посмотрит специалист

Главное правило — машину нельзя заводить до того, как ее осмотрят профессионалы, а аккумулятор лучше сразу отключить.

— Для начала машину нужно просушить. И чем быстрее, тем лучше. Для просушки салона, скорее всего, потребуется полностью его разобрать: снять сиденья, ковровое покрытие; шумоизоляция также отлично впитывает воду. Самый надежный и безопасный способ — доставить машину на СТО, где ее осмотрят специалисты. Заводить машину в этом случае все еще нельзя, — советуют специалисты СТО.

Кстати, если в машине коробка-автомат, можно кратковременно включить зажигание, перевести селектор коробки в режим нейтрали. Затем выключить зажигание и снова отключить клемму аккумулятора.





Что потребуется сделать в машине после такого потопа? Это может быть смена воздушного фильтра, осмотр, смазка, а возможно, замена электрических цепей, продувка масляных каналов и замена масла с фильтром, замена масла в коробке, если потребуется.

А вот если машина заглохла в луже в движении, возможен так называемый гидроудар, он возникает при попадании воды в цилиндры через воздухозаборник. В этом случае разрушаются поршни, изгибаются шатуны, в блоке цилиндров и головке появляются трещины. То есть проезд глубокой лужи может закончиться капремонтом двигателя. А вот если двигатель в момент затопления не работал, то гидроудар практически невозможен.

А кто заплатит за ремонт? Инструкция от юриста

Удивительно, но три года назад похожий потоп на Уборевича уже случался. Тогда тоже пострадали автомобили, оставленные на стоянке. По просьбе AUTO.TUT.BY Сергей Хмылко, адвокат адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры», рассказывал о том, стоит ли рассчитывать на возмещение ущерба, если на машину не оформлено каско.

Вот главные моменты:

Зафиксируйте факт причинения ущерба. Лучше всего обратиться либо в правоохранительные органы, которые обязаны принять любое ваше сообщение и провести первичную проверку, в общих чертах составив документ об осмотре и причинах ущерба, либо вызвать представителя организации, в ведении которой находится источник вреда (дорожная служба, ЖРЭО, «Водоканал» и т.п.) и составить акт осмотра с описанием всех повреждений.

Обязательно сделайте побольше фото поврежденного автомобиля.

Ремонт лучше делать с помощью специализированных организаций. При этом автомобиль лучше сохранить до осмотра в неизменном виде.

После расчета размера вреда нужно направить претензию в организацию, по чьей вине причинен вред, а в случае отказа в добровольном возмещении — обращаться в суд.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .