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Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»

23.04.2021 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую группу средневековой музыки «Стары Ольса» стать ее частью.

 

Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»

 

Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»
"Стары Ольса". Фото: staryolsa.com.

 

Вместе мы разработали рецепт, в дополнение к которому идет плейлист из застольных песен для атмосферы и настроения, поделилась флейтистка коллектива Мария Шарий на сайте группы. «Напиток варится прямо сейчас, они уже принимают заказы. Он из меда из полевых цветов с добавлением побегов вереска и настоенный на березовой коре. В результате получился авторский рецепт, основанный на традициях приготовления питного меда в Беларуси. Старинная музыка плюс старинный напиток – это машина времени. Ждем с нетерпением своих бутылок, чтобы попробовать!»

Как гласит этикетка напитка, доходы от его продажи пойдут на поддержку группы в нынешние смутные времена. А если питной мед по белорусскому рецепту станет популярным, то его могут добавить в список основной продукции компании.

Возможно, это событие станет толчком к возрождению и распространению традиционного старинного напитка на родине. Как, к примеру, в Польше, Литве, на Украине, где сохранилась традиция приготовления питного меда

 
 
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Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую...
 
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