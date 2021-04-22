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Американская медоварня выпустила питный мед в честь белорусской фолк-группы «Стары Ольса»
Источник материала: Навiны
Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую группу средневековой музыки «Стары Ольса» стать ее частью.
Вместе мы разработали рецепт, в дополнение к которому идет плейлист из застольных песен для атмосферы и настроения,
Как гласит этикетка напитка, доходы от его продажи пойдут на поддержку группы в нынешние смутные времена. А если питной мед по белорусскому рецепту станет популярным, то его могут добавить в список основной продукции компании.
Возможно, это событие станет толчком к возрождению и распространению традиционного старинного напитка на родине. Как, к примеру, в Польше, Литве, на Украине, где сохранилась традиция приготовления питного меда
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Осенью 2020 года владельцы американской медоварни «Groennfell Meadery» решили создать специальную коллекцию питного меда по историческим рецептам и пригласили белорусскую...
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