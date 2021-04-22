Оценена вероятность отречения Елизаветы II от престола

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По словам Эдвардса, королева почти целый год не появлялась на публике. «Она полностью сошла со сцены, не считая пары появлений на ТВ и капитана Тома, — утверждает он, подразумевая посвящение в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, который собрал миллионы фунтов стерлингов для врачей, борющихся с COVID-19. Но не было совершенно никаких мероприятий с ее участием».





пишет Лента.Ру, фотограф сомневается, что королева добровольно покинет свой пост. «Просто так она не уйдет и будет продолжать работать, пока может, — считает он. — Но иногда тело не справляется, она уже довольно немощна». Несмотря на это,Лента.Ру, фотограф сомневается, что королева добровольно покинет свой пост. «Просто так она не уйдет и будет продолжать работать, пока может, — считает он. — Но иногда тело не справляется, она уже довольно немощна».





Поводом для обсуждения был 95-й день рождения Елизаветы II, который она отметила 21 апреля. По слухам, после 95-летия монарх планировала уйти на покой. «Насколько я понимаю, королева обдумывала этот вопрос и считает, что если она доживет до 95, то всерьез рассмотрит передачу престола Чарльзу», — говорил в 2019 году бывший придворный Роберт Джобсон (Robert Jobson).





Принц Чарльз — старший сын королевы, который унаследует британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.