В Минске был переполох из-за чемодана фокусника





Тот самый чемодан / twitter.com/112MINSK​





сообщает в Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь, передает Еврорадио. Какв Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь,Еврорадио.





Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.









Фото: tut.by