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В Минске был переполох из-за чемодана фокусника
Источник материала: Партизан
В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.
Тот самый чемодан / twitter.com/112MINSK
Как
Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.
Фото: tut.by
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В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.
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