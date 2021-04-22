ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске был переполох из-за чемодана фокусника

23.04.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.


Тот самый чемодан / twitter.com/112MINSK​

Как сообщает в Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь, передает Еврорадио.

Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.


Фото: tut.by
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Купил дочке первую машину, а она «утонула». Что будет с авто, пострадавшими от потопа в Чижовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by