Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко успешно выступает на представительном теннисном турнире в Штутгарте. Белоруска уже в четвертьфинале.

В 1/8-й Соболенко не оставила шансов 125-й ракетке мира, Ане-Лене Фридзам из Германии – 6:4, 6:2. Матч продолжался час и 20 минут. Белоруска выполнила пять эйсов и четыре раза взяла подачу соперницы. В четвертьфинале Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, занимающей в мировом рейтинге 27-ю позицию. Между собой теннисистки встречались трижды, все матчи остались за белоруской.

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