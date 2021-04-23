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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко успешно выступает на представительном теннисном турнире в Штутгарте. Белоруска уже в четвертьфинале.
В 1/8-й Соболенко не оставила шансов 125-й ракетке мира, Ане-Лене Фридзам из Германии – 6:4, 6:2. Матч продолжался час и 20 минут. Белоруска выполнила пять эйсов и четыре раза взяла подачу соперницы. В четвертьфинале Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, занимающей в мировом рейтинге 27-ю позицию. Между собой теннисистки встречались трижды, все матчи остались за белоруской.
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Арина Соболенко успешно выступает на представительном теннисном турнире в Штутгарте. Белоруска уже в четвертьфинале. В 1/8-й Соболенко не оставила шансов 125-й...
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