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Брак разрушили тараканы
Источник материала: ОНТ
Программист из Индии женился в 2017 году. Очень быстро он узнал, что у жены есть фобия. Об этом
Однажды женщина заметила таракана на кухне. Она заорала что есть мочи, выбежала вон и наотрез отказалась возвращаться в дом. Вскоре семья переехала в другое место. Но и на новой кухне их поджидало это насекомое. В итоге за последние годы муж с женой сменили восемнадцать домов.
Супруг пытался решить вопрос, не меняя место жительства, – водил жену к специалистам-психиатрам. Однако женщина заявила, что лечиться не желает, и обвиняет мужа в том, что он пытается выставить её сумасшедшей.
Мужчина очень вымотался и собирается подавать на развод.
Фото: pixabay.com
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Программист из Индии женился в 2017 году. Очень быстро он узнал, что у жены есть фобия. Об этом пишет Odditycentral. Однажды женщина заметила таракана на кухне. Она заорала...
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