Реконструкция Кревского замка: в северо-восточной стене установили и распахнули главные ворота

Источник материала: ОНТ

Завершается один из ключевых этапов по восстановлению Кревского замка. Сегодня в северо-восточной стене установили и распахнули главные ворота. Это исторический момент. Ждали несколько веков. Работы на памятнике архитектуры международного значения ведутся при поддержке президентского фонда. Сделано немало, но и впереди много новых задач.





Лирики считают дверь символом перехода из одного состояния в другое. С парадной стороны Кревского замка сегодня почти прекрасно. Территорию необходимо облагородить. Через такие врата с XIV века в свой дом-крепость въезжали великие князья.

Игорь Счастный, заместитель председателя Сморгонского райисполкома: «Улічваючы тое, што значны аб’ём работ выкананы, то, я думаю, што ўжо ў гэтым сезоне мы нашага турыста зможам прыняць і, магчыма, недзе з тэатралізацыяй рассказаць яму пра гісторыю замка. Што тычыцца фінансавання, безумоўна, гэта Спецфонд Прэзідэнта, у першую чаргу. Як раз палічылі, што гэтая сцяна ў нас каштавала дзесьці мільён 400 тысяч рублёў».

Заново – 85 метров из полевого камня и кирпича. Около трёх метров – толщина северо-восточной стены. Её максимальная высота сегодня – почти 10 метров. Черепичная кровля смонтирована. Технологии былых столетий на статусном объекте соблюдают.

Осторожно, двери открываем – ещё руины смотрят в упор. В Первую мировую войну цитадель в форме неправильной трапеции была «расстреляна». Точная дата – 21 июля 1917. Руководил операцией известный генерал Антон Деникин. Время собирать валуны.

Никита Оленцевич, главный инженер управления капитального строительства Сморгонского района: «В настоящий момент у нас практически готов проект на третий пусковой комплекс – это юго-западная стена. По работам, которые закончили, стоит отдать должное генеральной подрядной организации, вопросов крупных к "Белреставрации" нет».

Часть северо-восточной стены – под рубероидом. Это пока не воссоздадут фрагмент боевой галереи-помоста, как в Лидском замке – ровеснике Кревского. Отверстия над главными вратами – для цепей подъёмного деревянного моста. Всё так, как должно быть.





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