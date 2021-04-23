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Реконструкция Кревского замка: в северо-восточной стене установили и распахнули главные ворота
Источник материала: ОНТ
Завершается один из ключевых этапов по восстановлению Кревского замка. Сегодня в северо-восточной стене установили и распахнули главные ворота. Это исторический момент. Ждали несколько веков. Работы на памятнике архитектуры международного значения ведутся при поддержке президентского фонда. Сделано немало, но и впереди много новых задач.
Лирики считают дверь символом перехода из одного состояния в другое. С парадной стороны Кревского замка сегодня почти прекрасно. Территорию необходимо облагородить. Через такие врата с XIV века в свой дом-крепость въезжали великие князья.
Заново – 85 метров из полевого камня и кирпича. Около трёх метров – толщина северо-восточной стены. Её максимальная высота сегодня – почти 10 метров. Черепичная кровля смонтирована. Технологии былых столетий на статусном объекте соблюдают.
Осторожно, двери открываем – ещё руины смотрят в упор. В Первую мировую войну цитадель в форме неправильной трапеции была «расстреляна». Точная дата – 21 июля 1917. Руководил операцией известный генерал Антон Деникин. Время собирать валуны.
Часть северо-восточной стены – под рубероидом. Это пока не воссоздадут фрагмент боевой галереи-помоста, как в Лидском замке – ровеснике Кревского. Отверстия над главными вратами – для цепей подъёмного деревянного моста. Всё так, как должно быть.
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Завершается один из ключевых этапов по восстановлению Кревского замка. Сегодня в северо-восточной стене установили и распахнули главные ворота. Это исторический...
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