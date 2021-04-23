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Самая искренняя улыбка: собака очень рада, что ее забрали из приюта
Источник материала: ОНТ
Когда животных забирают из приюта, они как будто понимают, что для них начинается новая счастливая жизнь. Пользователь Reddit поделился видео, как собака улыбается, что ее кто-то забирает домой.
Прощаясь с приютом и сотрудниками, пес очень живо выражал свой восторг. Видеоролик тронул сердца зрителей, которые от души пожелали собаке, чтобы всё у неё сложилось хорошо.
Фото: pixabay.com
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Когда животных забирают из приюта, они как будто понимают, что для них начинается новая счастливая жизнь. Пользователь Reddit поделился видео, как собака улыбается,...
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