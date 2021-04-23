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Самая искренняя улыбка: собака очень рада, что ее забрали из приюта

23.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самая искренняя улыбка: собака очень рада, что ее забрали из приюта

Когда животных забирают из приюта, они как будто понимают, что для них начинается новая счастливая жизнь. Пользователь Reddit поделился видео, как собака улыбается, что ее кто-то забирает домой.

 

Прощаясь с приютом и сотрудниками, пес очень живо выражал свой восторг. Видеоролик тронул сердца зрителей, которые от души пожелали собаке, чтобы всё у неё сложилось хорошо.

Фото: pixabay.com

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Когда животных забирают из приюта, они как будто понимают, что для них начинается новая счастливая жизнь. Пользователь Reddit поделился видео, как собака улыбается,...
 
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