Самая искренняя улыбка: собака очень рада, что ее забрали из приюта

Источник материала: ОНТ

Когда животных забирают из приюта, они как будто понимают, что для них начинается новая счастливая жизнь. Пользователь Reddit поделился видео, как собака улыбается, что ее кто-то забирает домой.

Прощаясь с приютом и сотрудниками, пес очень живо выражал свой восторг. Видеоролик тронул сердца зрителей, которые от души пожелали собаке, чтобы всё у неё сложилось хорошо.

Фото: pixabay.com

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