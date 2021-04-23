|
Женщина уверена, что к ней во двор забегал динозавр
Источник материала: ОНТ
Кристина Райан из Палм-Коста (Флорида, США) думает, что на ее дворовую территорию ночью забегал динозавр. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.
Охранная система домовладелицы засекла движение на заднем дворе, поэтому включилась видеокамера. И вот женщина с удивлением обнаружила, как в 3:40 утра около дома пробежалось существо, напоминающее доисторического ящера, правда, маленького размера.
Видеоролик стал объектом дискуссий. Некоторые зрители уверяли, что в гости к Кристине приходило другое животное. Возможно, птица, крупный варан или собака в светоотражающем ошейнике.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кристина Райан из Палм-Коста (Флорида, США) думает, что на ее дворовую территорию ночью забегал динозавр. Об этом сообщает FOX 35 Orlando. Охранная система домовладелицы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)