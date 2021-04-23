Женщина уверена, что к ней во двор забегал динозавр

Источник материала: ОНТ

Кристина Райан из Палм-Коста (Флорида, США) думает, что на ее дворовую территорию ночью забегал динозавр. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.





Охранная система домовладелицы засекла движение на заднем дворе, поэтому включилась видеокамера. И вот женщина с удивлением обнаружила, как в 3:40 утра около дома пробежалось существо, напоминающее доисторического ящера, правда, маленького размера.

Видеоролик стал объектом дискуссий. Некоторые зрители уверяли, что в гости к Кристине приходило другое животное. Возможно, птица, крупный варан или собака в светоотражающем ошейнике.

Фото: pixabay.com

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