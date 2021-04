Как изменится порядок денежных переводов и кого Минфин обязал пересмотреть бизнес-планы? Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Возможностей использовать семейный капитал досрочно станет больше. Есть проект указа. Он уже внесён в правительство. Об этом сообщили в Министерстве труда. Сколько квадратных метров с начала года построено, в том числе для многодетных? И как гнев фанатов поставил под угрозу миллиардную сделку?





Прогнозный объём валового внутреннего продукта в этом году больше 158 миллиардов рублей. В 2022-м – 172, в 2023-м – 188. Такие значения Совмин обозначил в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на три года. Социальная ориентированность расходов сохраняется.

На здравоохранение в этом году потратят больше полутора миллиардов рублей, на образование – свыше миллиарда, на социальную политику – более двух. В первом квартале экономика прибавила 0,9%. Это первая оценка ВВП. По данным Белстата, свыше 36 миллиардов рублей. Рост по сравнению с первым кварталом 2020. По промышленной продукции в плюсе – более 9%. Почти 34 миллиарда рублей. Прибавили обрабатывающая отрасль и снабжение электроэнергией. За квартал построено почти 13 тысяч новых квартир. В эксплуатацию ввели больше миллиона квадратных метров. Из них – почти половина для тех, кто особенно ждал решения жилищного вопроса. Свои метры – больше двухсот тысяч – и у многодетных.

Следующий шаг для многих владельцев – страхование недвижимости и имущества. За два первых месяца года, по данным Министерства финансов, страховые организации собрали взносов почти на триста миллионов рублей. Это практически на 18% больше, чем год назад. А вот страховые выплаты превысили 164 миллиона рублей. До 21 июля страховые организации должны пересмотреть бизнес-планы на три года с учётом нового норматива эффективности. Он введён Минфином вместо показателей рентабельности страховой и финансово-хозяйственной деятельности.

Отправлять деньги станет удобнее. Банки предоставят клиентам больше услуг для денежных переводов. Новые правила установил регулятор.

Белорусы смогут отправлять финансы за счёт денежных средств, которые находятся на их счетах не только в банках-владельцах или банках-участниках систем денежных переводов, но и в других. Это можно будет сделать через национальный сайт системы денежных переводов. Речь идёт о новой возможности создавать официальные порталы систем денежных переводов. Обозначены и цели, на которые физические и юрлица смогут перечислять средства. Раньше это не было закреплено.

Белорусы перевели за рубеж в первом квартале почти $50 миллионов. А вот из-за границы на счета пришло свыше 85 миллионов. Средняя сумма одного перевода из Беларуси – порядка $350. По данным Нацбанка, в стране работает одна внутригосударственная система денежных переводов и семь – международных.

Регулятор поясняет, что новый порядок переводов позитивно повлияет на цифровую трансформацию финансовой сферы в целом. Упростить жизнь плательщикам должны новые технологии. Есть инициатива – использовать в Беларуси электронные торговые чеки. Обсудим вопрос с экспертом отрасли Владимиром Поплавским.

– Владимир, вы за переход на цифровые чеки вместо бумажных. Есть ли законодательная база для этого? Владимир Поплавский, председатель ассоциации «Кассовые суммирующие аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»: – Да, но не в полном объёме. В Беларуси существует положение об использовании кассового оборудования при приёме средств платежа. В этом положении пункт 23 гласит, что при согласии покупателя, клиента, юридические лица и ИП могут формировать и выдавать чек в электронной форме. – С другой стороны, есть закон о защите прав потребителей, который не препятствует выдаче платёжного документа, кассового чека в электронном виде. Запрета нет, как нам ответил МАРТ на наш запрос. Но надо понимать, что в положении об использовании кассового и иного оборудования при приёме средств платежа, что понятие кассового чека, платёжного документа, не включают форму выдачи его – электронную или бумажную. Это один аспект. С другой стороны, нет определения условий, при которых может выдаваться электронный чек. – Преимущества для бизнеса понятны. Ритейл сможет экономить на чековой ленте. А в чем выгода и удобство для клиента? – Это приобретение цифрового пользовательского опыта. Также все чеки покупателя будут собираться в одном месте – на e-mail или в телефоне в зависимости от способа передачи этих электронных чеков. Естественно, мы как покупатели будем способствовать улучшению экологической обстановки в Беларуси, потому что термобумага, используемая для кассовых аппаратов, является экологически вредной, потому что содержит бисфенол А, который не подлежит переработке, эта термобумага. Кроме того, это импорт термобумаги, поэтому переход на электронные чеки может позволить и импортозамещение таким образом осуществлять.

Футбольные фанаты призывают бойкотировать J.P. Morgan Chase. Финансовый конгломерат обвиняют в попытке «превратить европейский футбол в прибыльную организацию».

Как сообщалось, банк профинансирует Суперлигу почти на пять миллиардов фунтов стерлингов. На этом он бы заработал примерно 10% от сделки. Банкиры комментариев не дают, неофициально даже открещиваются от Суперлиги, которая, судя по всему, приказала долго жить. Шесть клубов выходят из проекта, но, по данным The New Your Times, кто-то из учредителей всё же подал иски, чтобы пресечь любые попытки остановить создание лиги. Но разгневанных болельщиков в Twitter не остановить. В немилости – и сервисы, которые хотели транслировать игры Суперлиги. Amazon и кабельный спортивный телеканал ESPN. Под раздачу попали и банкиры из Goldman Sachs.

