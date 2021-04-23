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Финалистки конкурса «Королева студенчества-2021» посетили Дворец Независимости
Источник материала: ОНТ
Дворец Независимости сегодня вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых представителей молодёжи – финалисток конкурса «Королева студенчества-2021».
Не только красавицы, но и умницы – студентки из 12 вузов со всей страны. Среди них есть и те, кто уже знаком с интерьером этих стен: участвовали в республиканском балу. Но такой прогулки по Дворцу ещё не видел никто из них. Три этажа и десятки залов неповторяющегося декора. Увидеть всё за 60 минут – залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Архитектура – дело рук белорусских дизайнеров, строителей и архитекторов.
Хоть финал конкурса ещё впереди, сегодня каждая участница смогла почувствовать себя королевой в легендарном Дворце страны. Или хотя бы сфотографироваться на память.
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Дворец Независимости сегодня вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых представителей молодёжи – финалисток конкурса «Королева...
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