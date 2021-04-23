Финалистки конкурса «Королева студенчества-2021» посетили Дворец Независимости

Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости сегодня вновь широко распахнул свои двери и пригласил на экскурсию самых красивых представителей молодёжи – финалисток конкурса «Королева студенчества-2021».





Не только красавицы, но и умницы – студентки из 12 вузов со всей страны. Среди них есть и те, кто уже знаком с интерьером этих стен: участвовали в республиканском балу. Но такой прогулки по Дворцу ещё не видел никто из них. Три этажа и десятки залов неповторяющегося декора. Увидеть всё за 60 минут – залы и кабинеты, где буквально вершится история страны. Архитектура – дело рук белорусских дизайнеров, строителей и архитекторов.

Александра Пискун, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь: «Я была тут ещё зимой, принимала участие в новогоднем балу, сейчас уже есть возможность рассмотреть каждый зал, каждую картинку, деталь, новые подробности».

Валентина Амбражей, студентка БГПУ имени М. Танка: «Я, конечно, когда зашла, была под большим впечатлением. Не ожидала, что здесь настолько всё роскошно, все в мраморе, золото, ткани».

Хоть финал конкурса ещё впереди, сегодня каждая участница смогла почувствовать себя королевой в легендарном Дворце страны. Или хотя бы сфотографироваться на память.

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