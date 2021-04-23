Как восстановить антипригарное покрытие сковороды? Женщина показала лайфхак

Источник материала: ОНТ

Женщина уверена, что, если сковородка утратила антипригарное покрытие, это не повод её выкидывать. И свой лайфхак она продемонстрировала в TikTok.

Хозяйка порекомендовала сначала вымыть и высушить сковороду. После этого поставить посуду на огонь, а когда она сильно раскалится на плите, засыпать солью. Когда соль станет коричневой – высыпать, а остатки удалить влажным полотенцем. Готово! Женщина даже пожарила на сковороде яйцо – оно скользило по поверхности, как по катку.

Некоторые поблагодарили за совет, а некоторые заметили, что яичница жарилась на масле. Скептики вопрошали: откуда пользователям знать, что антипригарная сковородка и впрямь пришла в негодность?

Фото: pixabay.com

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