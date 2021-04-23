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Dana Holdings расширяет сотрудничество с белорусскими компаниями
Источник материала: ОНТ
Новая страница в сотрудничестве. Крупнейший застройщик страны использует белорусские материалы и подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы. Сейчас на объектах вырастает потребление белорусского цемента. В конечном итоге применение отечественных материалов позволяет снизить стоимость квадратного метра.
Именно это называют стратегическим партнёрством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси. На 20%.
Холдинг «Белорусская цементная компания» – это 26 предприятий во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы». Холдинг создал собственную товаропроводящую сеть, которая включает торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве.
Стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные закупки и поставки. Этим понятием определяется готовность коллег по бизнесу прийти на помощь тогда, когда это особенно необходимо.
В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.
Материалы на крупнейшей стройке страны – белорусского производства. Minsk World возводится куда быстрее обозначенных планов.
«Цементная компания» – один из важных партнёров. А для них особые условия. Как и для работников предприятия. Для них существенные скидки в жилых комплексах застройщика. Как вариант – построить хорошую квартиру в Минске детям или начать инвестировать в недвижимость родителям.
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Новая страница в сотрудничестве. Крупнейший застройщик страны использует белорусские материалы и подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы. Сейчас на...
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