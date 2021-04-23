Dana Holdings расширяет сотрудничество с белорусскими компаниями

Источник материала: ОНТ

Новая страница в сотрудничестве. Крупнейший застройщик страны использует белорусские материалы и подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы. Сейчас на объектах вырастает потребление белорусского цемента. В конечном итоге применение отечественных материалов позволяет снизить стоимость квадратного метра.





Именно это называют стратегическим партнёрством. Крупнейший застройщик страны увеличивает закупку цемента у крупнейшего производителя Беларуси. На 20%.

Виктор Сидоренко, заместитель генерального директора Управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания»: «Товарооборот в 2020 году составил порядка 24 миллионов рублей. Поэтому Dana Holdings – это стратегический партнер для "Белорусской цементной компании"».

Холдинг «Белорусская цементная компания» – это 26 предприятий во всех регионах страны. Костяк холдинга – три крупнейших белорусских цементных завода: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы». Холдинг создал собственную товаропроводящую сеть, которая включает торговые дома в Смоленске и Калининграде, Седльце и Киеве.

Стратегическое партнерство – это нечто большее, чем стабильные закупки и поставки. Этим понятием определяется готовность коллег по бизнесу прийти на помощь тогда, когда это особенно необходимо.

Александр Сапсалёв, генеральный директор ОАО «Белорусский цементный завод»: «Если говорить о Dana Holdings, это один из крупнейших потребителей на внутреннем рынке Республики Беларусь нашего цемента. Благодаря Dana Holdings мы можем рассчитываться в зимний период за энергоносители. Получать прибыль в период сниженного спроса продукции. Обеспечивать людей работой и достойным уровнем зарплаты. По прошлому году рост заработной платы составил более 107%».

В компании-застройщике подчеркивают, что заинтересованность взаимовыгодная.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «С холдингом "Белорусская цементная компания" мы сотрудничаем уже много лет. Это крупнейший производитель различных строительных материалов в Восточной Европы. Компания выпускает продукцию высокого качества, которая пользуется стабильным спросом. И обеспечивает своевременные поставки, что важно для наших строительных площадок. Поэтому только за последние годы мы приобрели у БЦК цемент и различные смеси на сумму более $27 миллионов».

Материалы на крупнейшей стройке страны – белорусского производства. Minsk World возводится куда быстрее обозначенных планов.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «Основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее сроков, установленных инвестпроектом. Темпы растут, строительство ведется одновременно во всех кварталах комплекса. И мы заинтересованы в стабильных поставках стройматериалов, оборудования и техники. Поэтому этой весной встретились со многими нашими партнерами, чтобы договориться о существенном увеличении поставок. Считаю, что это хороший пример взаимовыгодного сотрудничества наших компаний и успешного роста всей экономики страны».

«Цементная компания» – один из важных партнёров. А для них особые условия. Как и для работников предприятия. Для них существенные скидки в жилых комплексах застройщика. Как вариант – построить хорошую квартиру в Минске детям или начать инвестировать в недвижимость родителям.

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