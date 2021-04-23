Николай Стариков: у вас Президент такой волевой, что о суверенитете Беларуси беспокоиться точно не стоит

Источник материала: ОНТ

Безопасность Беларуси во многом определяется усилением военного контингента, созданием военных баз на западных границах Союзного государства. При этом беспокоиться о суверенитете страны не приходится, пока ею руководит такой сильный и волевой Президент, как Александр Лукашенко. Подобные тезисы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков.

Николай Стариков: «Я не вижу никаких проблем с суверенитетом. Опять-таки, давайте посмотрим, как говорится, на международные примеры. Кто-то сейчас в Европе может сказать, кроме нас с вами, что Германия, на территории которой находятся американские, британские и французские войска, это не суверенное государство? Ну, они ж не скажут. Но, тем не менее, там же находятся эти войска, которые непонятно от кого Германию защищают. Наверное, от Франции, я думаю. Может, от Польши защищают? Может, от Голландии или страшного Люксембурга? Но никуда уходить не собираются, потому что они являются гарантом определенной политической стабильности всей Европы. А вот на границах Беларуси как-то дружественных государств не всегда можно найти на карте. Вопрос: нахождение в этой ситуации воинских контингентов дружественного государства добавляет стабильности? Очевидно, что добавляет. А насчет суверенитета. Ну, как же суверенитет будет куда-то уходить? Нет. Тем более что у вас Президент такой волевой, что о суверенитете Беларуси, я думаю, что беспокоиться точно не стоит».