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Николай Стариков: у вас Президент такой волевой, что о суверенитете Беларуси беспокоиться точно не стоит

23.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Николай Стариков: у вас Президент такой волевой, что о суверенитете Беларуси беспокоиться точно не стоит

Безопасность Беларуси во многом определяется усилением военного контингента, созданием военных баз на западных границах Союзного государства. При этом беспокоиться о суверенитете страны не приходится, пока ею руководит такой сильный и волевой Президент, как Александр Лукашенко. Подобные тезисы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ озвучил российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков.

Николай Стариков: «Я не вижу никаких проблем с суверенитетом. Опять-таки, давайте посмотрим, как говорится, на международные примеры. Кто-то сейчас в Европе может сказать, кроме нас с вами, что Германия, на территории которой находятся американские, британские и французские войска, это не суверенное государство? Ну, они ж не скажут. Но, тем не менее, там же находятся эти войска, которые непонятно от кого Германию защищают. Наверное, от Франции, я думаю. Может, от Польши защищают? Может, от Голландии или страшного Люксембурга? Но никуда уходить не собираются, потому что они являются гарантом определенной политической стабильности всей Европы. А вот на границах Беларуси как-то дружественных государств не всегда можно найти на карте. Вопрос: нахождение в этой ситуации воинских контингентов дружественного государства добавляет стабильности? Очевидно, что добавляет. А насчет суверенитета. Ну, как же суверенитет будет куда-то уходить? Нет. Тем более что у вас Президент такой волевой, что о суверенитете Беларуси, я думаю, что беспокоиться точно не стоит».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Безопасность Беларуси во многом определяется усилением военного контингента, созданием военных баз на западных границах Союзного государства. При этом...
 
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