Николай Стариков – о готовивших государственный переворот в Беларуси: это террористы

Источник материала: ОНТ

Российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ пояснил, почему готовивших государственный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко людей необходимо называть внутренними террористами.

Николай Стариков: «Я предлагаю прямо в срочном порядке использовать наработки мировой демократии. Может быть, вот прямо с сегодняшней программы. О чем идет речь? Запад силен не только экономикой, он силен еще и своими терминами. Вот смотрите, пытались люди захватить Капитолий. У нас бы их назвали протестующими. Как их назвали в США? Внутренние террористы. Вот то, что произошло в Беларуси, это не люди, сидящие в ресторане. Это точно внутренние террористы. Они готовили террористический акт, и еще несколько. Убийство Президента – теракт? Да, конечно, теракт. Убийство его охранников и близких – теракт 100-процентный. Выключение энергоснабжения столицы. Да, конечно, террористы! Кто ж еще-то? Поэтому надо называть их террористами, тогда Западу будет сложнее от этого уворачиваться и показывать, что все это ерунда. Нет, готовились террористические акты. Вы же боретесь с международным терроризмом? Ну, давайте, давайте, покажите свою принципиальность».