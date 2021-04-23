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Николай Стариков – о готовивших государственный переворот в Беларуси: это террористы
Источник материала: ОНТ
Российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ пояснил, почему готовивших государственный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко людей необходимо называть внутренними террористами.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ пояснил, почему готовивших государственный...
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