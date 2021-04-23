Николай Стариков: убийства глав государств, государственные перевороты – это визитная карточка ЦРУ

Источник материала: ОНТ

Готовившие государственный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко люди не могли действовать без поддержки ЦРУ США. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков.

Николай Стариков: «Государственные перевороты, убийства руководителей [стран] – это визитная карточка ЦРУ. Сейчас мы, конечно, может, уже подзабыли об этом, но если вспомнить 70-е, 60-е, начало 80-х, перевороты шли один за одним. ЦРУ просто их на поток поставило. Сейчас цветные революции, поэтому это стало не модным среди американских разведчиков. Но в целом такая ситуация, собственно говоря, остается. И, опять-таки, ключевым моментом того, что мы узнали, услышали, увидели, было убийство Президента Беларуси. Потому что очевидно. Ну, вот выключил ты свет в Минске. Но если Лукашенко жив-здоров, свет включат, нет никакого сомнения. А потом выключат тех, кто выключил свет. Поэтому без убийства никаких дальнейших действий было невозможно предпринимать».

Госдепартамент США заявил о своей непричастности к планированию государственного переворота в Беларуси. Николай Стариков уверен, что с этим можно согласиться, потому что за действиями мятежников стояло ЦРУ.

Николай Стариков: «Это тот редкий случай, когда я согласен с американскими господами, потому что, конечно, Госдепартамент не имеет к этому никакого отношения. ЦРУ имеет. Это совершенно иная контора. Но для того, чтобы понять, что причастны США к этим действиям, совсем необязательно нам с вами читать турецкие газеты. Можно просто включить логику. Потому что самое главное в любом государственном перевороте – это не просто захват власти, а международная легитимизация. Вот пример Украины наглядное тому и страшное свидетельство. Убили бы Януковича, вот давайте представим на секунду, это бы сильно изменило все дальнейшие события. Потому что живой Янукович портил всем карты. Но даже живой Янукович не помешал признанию Западом новой нелегитимной власти в Украине, в нарушение Конституции созданной. Вот как так? Вот представьте, люди решили захватить власть, разрушить страну, разорвать соглашения, которые тот же самый Янукович с ними уже подписал. Что еще-то надо? И еще бы убили действующего президента. Нет признания из Вашингтона – значит, нет признания Европы. Нет признания Европы – значит, нет признания почти всех остальных стран, которые выстраиваются за ними в кильватере. А это значит, ну, захватил ты власть в Киеве, а что дальше-то? Кредиты тебе не дадут, на конференции не позовут, преступником тебя будут называть и ждать, когда можно захватить, ввести санкции, увести куда-нибудь. То есть, захватив власть, ты должен получить международное признание. Поэтому вопрос такой: а кто у нас в мире дает международное признание? Мы, может, с этим не соглашаемся, но тем не менее. Без признания Соединенных Штатов Америки сегодня любая власть, захватившая вооруженным путем, будет путчистами и нарушителями закона. И только Вашингтон имеет некую волшебную палочку, которая из преступников делает правозащитников и борцов за свободу. Поэтому без дальнейшего признания Вашингтона ничего невозможно делать».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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