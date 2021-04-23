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Николай Стариков: нельзя оценивать потенциальных преступников по внешности, выглядят как покемоны, но планировали убийство

23.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Николай Стариков: нельзя оценивать потенциальных преступников по внешности, выглядят как покемоны, но планировали убийство

Потенциальные преступники должны отвечать за свои действия и намерения, а критику по поводу «несерьезной» внешности этих людей нельзя принимать во внимание. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков.

Эксперт ответил на критику по поводу того, что в подготовке госпереворота в Беларуси и покушении на Александра Лукашенко не могли участвовать люди с «внешностью покемонов».

Николай Стариков: «Обсуждать внешность тут вообще не стоит. Вот давайте просто на секунду представим себе: несколько человек собрались где-нибудь в Лондоне и разговаривают "под колпаком" британских спецслужб, решая убить президента Соединенных Штатов Америки. Неважно, какого. Вопрос: а президентов США когда-нибудь убивали? Увы, это случалось. Сказали бы американские спецслужбы: "Ну слушайте, это несерьезно, в Лондоне подбородки не такие волевые"? Ну, нет конечно! Повязали бы вместе с MI6, возбудили бы уголовное дело и посадили бы лет на 150. Почему? Ну, потому что есть состав преступления. Дальше должно быть следствие. Дальше должен быть суд. Нельзя оценивать преступников потенциальных по волевым подбородкам, отсутствию лысины или наличию, как у нас с вами. Если она есть, то серьезные люди? А если волосы до плеч – пускай, значит, разговаривают и делают, что хотят?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».


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Потенциальные преступники должны отвечать за свои действия и намерения, а критику по поводу «несерьезной» внешности этих людей нельзя принимать во внимание. Об...
 
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