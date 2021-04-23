|
Как в майские праздники изменится график работы учреждений здравоохранения Беларуси
Источник материала: ОНТ
В выходные и праздничные дни в мае 2021 года изменится график работы учреждений здравоохранения Беларуси. Об этом сообщается на
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные и праздничные дни в мае 2021 года изменится график работы учреждений здравоохранения Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)