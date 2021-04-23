ЧП с водой в Минске: как решается проблема и почему происшествия с водоснабжением случаются регулярно?

Источник материала: ОНТ

Стали известны предварительные причины аварии на водопроводе в столичной Чижовке. Повреждение трубопровода не исключено. Накануне вода пропала в квартирах сразу нескольких жилых районов, а вот на улице её хватало в избытке. Инцидент неприятный, но многие не успели почувствовать значительные неудобства – время было позднее.



До вечера работы на месте коммунальной аварии продолжались. Вода в кранах появилась. А вот «пить или не пить?» – этот вопрос сейчас в каждом случае решают индивидуально. Что же произошло и почему в последнее время происшествия с водоснабжением случаются регулярно?

В живой очереди у Дома ветеранов оптимизма и спокойствия, пожалуй, больше, чем во всех районах, пострадавших от ЧП с трубопроводом. Знают все последние новости – «большая вода» в одном из районов столицы создала неприятности масштабом поменьше, но чуть ли не половине города. Да, лишились питьевой, но есть хотя бы техническая вода. В беде ведь не остались – на просьбу «помочь с питьем» минчане живо отозвались.

Ольга Гаврук, заместитель директора специального дома-интерната для ветеранов, престарелых и инвалидов №1 г. Минска: «Основную часть наших жителей, которые пожилые, ветераны войны, узники, которые редко выходят из дома и не могут принести большое количество воды сами, им привезли непосредственно в наше учреждение, доставили многим прямо в квартиры, и люди очень благодарны».

Привезли уже более 500 литров. В воде постояльцы нуждаются, пожалуй, больше других. Из 175 человек около 50 – инвалиды-колясочники. Кто-то из дома везет, другие – через магазин. Доставку наладили бесперебойную.

Вадим Борисюк, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ: «У нас по Ленинскому району уже было около 16 заявок с утра. Первая заявка в наш интернат, потом точечно у нас в Серебрянке около 10 адресов и немножечко центральная часть тоже была затронута – там около трех адресов».

О крупной аварии на Чижовке возле торгового центра на Уборевича утром знала уже вся страна. Особых неудобств жильцы не заметили, потому как произошло это ближе к полуночи. Где-то пропала вода, в других домах ослаб напор, некоторые увидели воду непривычного цвета. В Серебрянке подробности ЧП обсуждают с самого утра. В курсе, что водоснабжение восстановили еще ночью и в пострадавшие районы отправили цистерны с водой. Машины курсируют постоянно.

А вот вчера, рассказывает Кирилл, воду так просто было не достать. Как только в соцсетях появились новости об аварии, все бросились в магазины.

Неудивительно, что вчера люди бегали по магазинам, словно перед концом света. Место ЧП, откровенно говоря, больше напоминало стихийное бедствие: вода хлынула на тротуары и дороги. Автомобили и общественный транспорт медленно, но верно, как баржи, плыли из точки «а» в точку «б», пытаясь не добавить дорожных происшествий. Пока автомобилисты дрейфовали, а пешеходы сёрфили, аварийные службы спасали людей от наводнения.

Напор воды повредил и газопровод. Его быстро залатали. Водоканал, Мингаз, МЧС. Немедленно создали оперативный штаб, дали воду – в общем, ночь выдалась бессонной. Первым делом пытались поскорее вернуть всё на свои места. Сегодня к полудню появились и первые предположения о возможных причинах.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета: «Там проводились строительно-монтажные работы. Генподрядной организацией проводились раскопки, монтаж, обратная засыпка, поэтому первая версия – выполнение строительно-монтажных работ с нарушением, несоблюдение регламента. Есть и другие версии – низкое качество чугуна и, соответственно, ускоренный износ».

Средний срок эксплуатации такой трубы – 25 лет. Сколько конкретно этой – неизвестно. Но прорывало трубу в этом же районе три года назад. В общем, ЧП серьёзное – без воды осталось более 1600 домов сразу в трёх районах. В 4 утра начали промывку сетей. На это время воду пить не рекомендовали. Поэтому в школах, детсадах и яслях запас воды был уже в 9 утра. Завтрак было на чем приготовить.

Елена Ледак, заведующая яслями-садом №60 г. Минска: «Был свой запас воды бутилированной, на которой мы приготовили завтрак, а все остальное – уже работали в штатном режиме. Данная ситуация проявляет нашу сплоченность, и это проверка такая нас на прочность».

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: «Проведены отборы проб воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах. Мы рекомендуем использовать для питья воду бутилированную либо привозную. По результатам исследования, которое провели уже во второй половине дня в Заводском районе, в некоторых детских учреждениях (в садиках и яслях) вода уже соответствует требованиям санитарных правил. Поэтому её можно использовать без ограничений. Ну, тем не менее, контроль продолжается, поэтому говорить в целом, что уже можно использовать без ограничений питьевую воду, пока рано».

Кое-где вода всё ещё мутная, некоторые пробы показали повышенное содержание железа. Но это временно. Сейчас все силы брошены на то, чтобы вернуть качественное и бесперебойное водоснабжение. За последний год в Минске произошло несколько инцидентов с водой. В июне в двух крупных микрорайонах качество воды ухудшилось из-за жары. В ноябре без воды осталась Новая Боровая – в одном из колодцев кто-то повредил задвижку. В январе крупная авария на сутки оставила жителей Юго-Запада, Малиновки, Михалова без горячей воды. И вот теперь – ЧП в Чижовке. С камер торгового центра изъяли видео. Разбираются в деталях. Если к аварии привел всё-таки человеческий фактор, виновным придется нести ответственность.

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