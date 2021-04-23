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Домашняя заготовка с Путиным и Лукашенко. Мнение Карбалевича

23.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Домашняя заготовка с Путиным и Лукашенко. Мнение Карбалевича
Встреча Лукашенко и Путина в Москве, 22 апреля 2021 г.
Очень интересно начались переговоры Лукашенко и Путина. Традиционно во время протокольных съемок политики в присутствии СМИ говорят банальные вещи о желании развивать двусторонние отношения. И никогда журналисты не задают вопросов. Обычно к журналистам подходят после переговоров, проводится небольшой брифинг. И это не всегда.

Теперь традиция была радикально нарушена. Российский журналист вдруг вопреки всем протоколам решил задать вопрос обоим лидерам. И те, как и положено, начали отвечать. И, что удивительно, все это транслировал телеканал «Россия». Этакая изысканная домашняя заготовка.

Вопросы касались отношений с Украиной. Конечно, это был спланированный кремлевский сценарий. Его цель - заставить Лукашенко проявить солидарность с Путиным в российско-украинских отношениях. И тому деваться было некуда. Приехав в Москву ради очередных благ, перед телекамерами, у него просто не было выбора.

Он поддержал предложение Путина, чтобы Зеленский встречался с лидерами «ДНР» и «ЛНР». Пожаловался президенту России на украинского лидера («Зеленскому пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего»). А потом заподозрил официальный Киев в намерении похоронить Минские договоренности. Тем самым поддерживая Россию в ее конфликте с Украиной. Что и требовалось.

Таким образом, вначале совместная операция КГБ и ФСБ против мифических заговорщиков сожгла мосты между Беларусью и США и одновременно разрушила конструкцию многовекторности. А теперь рушится белорусский нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. От прежней позиции Беларуси как модератора, посредника в этом противостоянии остается все меньше и меньше. Все это - плата за поддержку Лукашенко со стороны России. И, видимо, цена этой поддержки растет.
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