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Денежные переводы из России в Беларусь сократились почти на треть

23.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Денежные переводы из России в Беларусь сократились почти на треть
В прошлом году их объем стал меньше на 27% и оказался самым низким за последние пять лет.

Эти данные в своем отчете приводит Банк России.

Согласно методологии Международного валютного фонда, которая используется Банком России и Нацбанком Беларуси, личные переводы все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда (без налогов, отчислений на соцнужды и расходов на транспорт и поездки) работников-нерезидентов.

Исходя из это методологии, по итогам 2020 года объем личных переводов из России в Беларусь составил 442,3 млн долларов. 249,9 млн долларов — чистая оплата труда и 192,4 млн долларов — личные трансферты. В рамках личных трансфертов большая часть суммы (140,8 млн долларов) пришлась на денежные переводы работающих за границей нерезидентов.

Объем личных переводов из России в Беларусь в прошлом году оказался самым низким за последние пять лет. В 2019 году их сумма, например, была 607 млн долларов, в 2018-м – 667 млн долларов, в 2017-м – 711 млн долларов, а в 2016-м – 561 млн долларов.

Такая же ситуация наблюдалась по всему СНГ и Украине. Объемы переводов сократились абсолютно по всем десяти странам примерно на 25% по сравнению с 2019 годом. Если в 2019 году их совокупная сумма была 14 841 млн долларов, то 2020 году она составила 11 362 млн долларов.

В СНГ Беларусь в итоге заняла седьмое место по объему полученных из России средств. Лидерами являются три среднеазиатские страны — Узбекистан (3 921 млн долларов), Кыргызстан (2 040 млн долларов) и Таджикистан (1 873 млн долларов). Также впереди Беларуси Азербайджан, Украина и Армения.

Что касается обратных трансфертов, то здесь Беларусь оказалась в группе стран, из которых личные переводы в Россию в прошлом году выросли. Их сумма составила 124 млн долларов, тогда как годом ранее она была 106 млн долларов.

Большую часть в структуре составили прочие трансферты между домашними хозяйствами (65,1 млн долларов), далее следовали переводы россиян, работающих в Беларуси (50,8 млн долларов). Чистая оплата труда нерезидентов составила 8,2 млн долларов.

Личные переводы из стран СНГ в Россию выросли также из Молдовы, Туркменистана и Украины. В целом в 2020 году их объем был меньше, чем годом ранее – 2 046 млн долларов против 2 133 млн долларов.
 
 
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В целом в 2020 году их объем был меньше, чем годом ранее – 2 046 млн долларов против 2 133 млн долларов.
 
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