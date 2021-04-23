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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более половины инфлюенсеров в Instagram были замечены в мошенничестве Самыми злостными нарушителями стали блогеры, у которых более миллиона подписчиков.

Согласно исследованию HypeAuditor, около 55% блогеров Instagram были связаны с той или иной формой мошенничества в 2020 году.Самыми злостными нарушителями стали блогеры, у которых более миллиона подписчиков, две трети (66%) этих аккаунтов были вовлечены в ту или иную форму мошеннической деятельности. У наноинфлюенсеров (блогеры, у которых от 1000 до 5000 подписчиков) - самая низкая доля мошенничества. Наиболее распространенные тактики — покупка подписчиков, лайков и комментариев.Несмотря на высокую распространенность мошенничества, HypeAuditor прогнозирует, что инфлюенс-маркетинг будет процветать и достигнет рыночной капитализации в $5,87 млрд. Также в отчете отмечается, что блогеров-миллионников все чаще критикуют, в том числе из-за нарушений антиковидных ограничений.