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Более половины инфлюенсеров в Instagram были замечены в мошенничестве

23.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Более половины инфлюенсеров в Instagram были замечены в мошенничестве
Согласно исследованию HypeAuditor, около 55% блогеров Instagram были связаны с той или иной формой мошенничества в 2020 году.

Самыми злостными нарушителями стали блогеры, у которых более миллиона подписчиков, две трети (66%) этих аккаунтов были вовлечены в ту или иную форму мошеннической деятельности. У наноинфлюенсеров (блогеры, у которых от 1000 до 5000 подписчиков) - самая низкая доля мошенничества. Наиболее распространенные тактики — покупка подписчиков, лайков и комментариев.

Несмотря на высокую распространенность мошенничества, HypeAuditor прогнозирует, что инфлюенс-маркетинг будет процветать и достигнет рыночной капитализации в $5,87 млрд. Также в отчете отмечается, что блогеров-миллионников все чаще критикуют, в том числе из-за нарушений антиковидных ограничений.
 
 
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Самыми злостными нарушителями стали блогеры, у которых более миллиона подписчиков.
 
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