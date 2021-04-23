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В России разработают закон о навозе

23.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России разработают закон о навозе
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Об этом рассказал руководитель комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов, сообщает РИА Новости в четверг, 22 апреля.

«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — отметил сенатор на заседании конституционного комитета Совфеда, обращаясь к первому заместителю генпрокурора России Александру Буксману.

По его словам, используемая малыми сельхозпроизводителями отработанная столетиями технология его производства, согласно которой навоз перед внесением в почву должен перегнить несколько лет, противоречит существующим нормам о допустимых показателях внесения удобрений в почву.

В результате, рассказал сенатор, «приходит прокурор с сотрудником Россельхознадзора и говорит, что в этом месте внесение этого удобрения в тысячу раз превышает допустимые нормы внесения в почву и этому участку почвой нанесен непоправимый ущерб».

Он добавил, что представители малого сельского бизнеса из-за этого «просто стонут». «Ко мне обратился один из сельских предпринимателей, за навоз на 30 сотках ему выписали штраф на 78 миллионов рублей. Это сумасшествие», — сказал парламентарий.

Артамонов обратился к заместителю генпрокурора с просьбой дать указание региональным прокурорам не искать нарушений в подобных действиях сельхозпроизводителей, который, в свою очередь, пообещал разобраться с этим вопросом.

Ранее в апреле депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий бедным россиянам, собирающим валежник для собственных нужд, делать это по-новому — с использованием ручных пил, топоров, легких бензопил.
 
 
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В России собираются разработать законопроект о навозе.
 
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