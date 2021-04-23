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Россия создаст «зоны смерти»

23.04.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия создаст «зоны смерти»
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Ради безопасности Россия создаст «зоны смерти», которые будут практически полностью недоступны для вражеских крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщают «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве.

Согласно газете, соответствующие учения состоятся в текущем году в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Проведение подобных маневров в масштабе всей страны запланировано на следующий год. «Создать практически непроницаемую защиту можно будет не только над армейскими объектами, но и над социальными и промышленными», — уверяет издание.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что комплексы РЭБ могут, например, создавать помехи спутниковой навигации, подавлять сигнал радиовысотомера и «глушить» каналы управления с наземными станциями. Также «разрабатываются и прямые способы воздействия на новых физических принципах, которые будут буквально выжигать бортовую электронику».

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, речь идет о создании «комплекса, который включает в себя и системы противовоздушной обороны (ПВО), и средства РЭБ».

Перспективными средствами РЭБ газета называет, в частности, комплексы «Поле-21», «Мурманск-БН» и «Красуха-4».

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами РЭБ AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».
 
 
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