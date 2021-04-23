Источник материала: UDF



Фото: Alyssia Wilson / Unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые рассказали о последствиях употребления кофе для мозга Какие функциональные изменения происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе?

Ученые рассказали, какие функциональные изменения происходят в мозге людей, регулярно употребляющих кофе. Согласно результатам исследования, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, кофеин укрепляет связи между отделами мозга, повышает внимание, снимает тревожность, улучшает память и когнитивные функции.Исследователям уже давно известно, что кофеин повышает физическую выносливость, бдительность и обучаемость, однако нейробиологические причины подобного эффекта до сих пор подробно не изучены.Португальские ученые из Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета впервые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для сравнения активности мозговых связей у тех, кто пьет кофе каждый день, и тех, кто вообще его не употребляет. Для этого исследователи пригласили 55 добровольцев, которых разделили на две группы.У команды любителей кофе была повышена динамическая активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями мозга. Ученые считают, что это объясняет повышение сосредоточенности и внимания, улучшение обучаемости и памяти.Такие же последствия наблюдались и во второй группе вскоре после того, как участники выпивали чашку напитка. Авторы сделали вывод, что изменения, которые вызывает в мозге кофеин, скорее всего, носят кратковременный характер.Ранее международная группа ученых из Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии обнаружила связь между недостатком сна и высоким риском развития деменции в возрасте 50-70 лет, в том числе болезни Альцгеймера — неизлечимым заболеванием мозга, приводящим к недееспособности и смерти.