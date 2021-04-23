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29-летний мужчина на Брестчине погиб во время ремонта своей машины
Источник материала: Tut.by
В Лунинецком районе разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего пинчанина, который погиб во время ремонта своего автомобиля, пишет
Мужчина приехал в гости к своей матери в одну из деревень Лунинецкого района. Во дворе дома пинчанин поднял на домкрате свой автомобиль, подложил под заднюю часть доски и колодки, а затем полез под днище для ремонта.
Деревянные опоры не устояли — и автомобиль упал на мужчину. Он погиб.
Сейчас по факту трагедии проводится проверка.
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Автомобиль не устоял на самодельной опоре и упал на своего владельца.
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