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29-летний мужчина на Брестчине погиб во время ремонта своей машины

23.04.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего пинчанина, который погиб во время ремонта своего автомобиля, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Валентин Михальцов

Мужчина приехал в гости к своей матери в одну из деревень Лунинецкого района. Во дворе дома пинчанин поднял на домкрате свой автомобиль, подложил под заднюю часть доски и колодки, а затем полез под днище для ремонта.

Деревянные опоры не устояли — и автомобиль упал на мужчину. Он погиб.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
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Автомобиль не устоял на самодельной опоре и упал на своего владельца.
 
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