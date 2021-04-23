29-летний мужчина на Брестчине погиб во время ремонта своей машины

Источник материала: Tut.by

В Лунинецком районе разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего пинчанина, который погиб во время ремонта своего автомобиля, пишет «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Валентин Михальцов

Мужчина приехал в гости к своей матери в одну из деревень Лунинецкого района. Во дворе дома пинчанин поднял на домкрате свой автомобиль, подложил под заднюю часть доски и колодки, а затем полез под днище для ремонта.

Деревянные опоры не устояли — и автомобиль упал на мужчину. Он погиб.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка.

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