«Пластиковая кукла с нереалистичными пропорциями». Реклама Zara с моделями-Барби возмутила покупателей

Источник материала: Tut.by

Потенциальные покупатели обругали испанского производителя масс-маркетовой одежды «Zara» за пропаганду «нереалистичных» женских тел. По мнению пользователей инстаграма, бренд выбрал слишком худых моделей для рекламы новой коллекции, которая посвящена куклам Barbie, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

«Zara, как обычно, решила закрыть глаза на то, что в современном мире нужно демонстрировать разнообразие размеров и фигур. Это вредная для молодых женщин коллекция, прославляющая пластиковую куклу с пропорциями, которые не могут быть достигнуты реальным человеком», — заявил автор поста , вокруг которого разгорелась дискуссия.

Часть комментаторов согласилась с этим мнением: «Серьезно, Zara? Я искренне думал, что этот искаженный стандарт красоты остался далеко в прошлом. Я разочарован», «Вы сильно оторваны от реальности», «Вместо того чтобы взять от Barbie самое лучшее и продвигать в массы идею о том, что женщина может стать кем угодно, вы просто пропагандируете тип телосложения, к которому, по вашему мнению, должны стремиться женщины».

Другие выступили в защиту бренда, не увидев в рекламе Zara ничего страшного: «Тощие девушки не являются чем-то ненормальным или нездоровым. Я согласен, что в модной индустрии нужно разнообразие, но это касается и худых, и я не думаю, что справедливо оскорблять или унижать их», «Лично я предпочитаю видеть одежду на более стройных моделях. Я думаю, что люди менее склонны покупать вещи, которые рекламируют на себе полные женщины».

Zara пока не комментирует сложившуюся ситуацию.