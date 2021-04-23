Эксперт рассказала, как правильно выбрать газонокосилку или триммер

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода не порадует, и пока будут идти дожди, самое время подготовиться к сезону работ на земле. Совсем скоро владельцы дач и приусадебных участков приступят к первому после зимы покосу травы. И если у вас еще нет триммера или газонокосилки, наш эксперт Анастасия Гулис, научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, в рамках совместного проекта с 21vek.by расскажет, как выбрать подходящую технику в зависимости от ваших задач.





Немного о газонах: На приусадебных участках чаще всего используют четыре типа газонов: партерный, луговой, спортивный и садово-парковый. Последний – самый распространенный. Он предусматривает достаточно частое скашивание: не реже, чем раз в две недели. Скашивания производят, когда трава имеет высоту 7−10 сантиметров. Косят на минимальной высоте, обычно это 3−3,5 сантиметра. Более подробно узнать о том, как правильно ухаживать за газоном, вы можете в нашем материале .

Косилки бывают нескольких типов: мотокосы (так называемые триммеры), самоходные (роторные) на колесиках, а также роботы и райдеры. Рассмотрим каждый из них и выясним, по каким параметрам нужно выбирать агрегат.

Мотокосы (триммеры)

Мотокоса — инструмент для газона скорее вспомогательный, чем основной. Его применяют, например, на небольших участках, для обкашивания неудобиц, участков возле деревьев, а также на участках с большим уклоном или узким проходом, где сложно использовать газонокосилку на колесиках. Мотокоса подойдет и в том случае, если были пропущены оптимальные сроки кошения газона и выросла высокая и жесткая трава, которую трудно скосить роторной косилкой. Еще вариант: за газоном ухаживают нерегулярно, и он больше похож на луг (луговой газон).





— Луговой газон чаще всего устраивают в плодовом саду либо в хозяйственной приватной части сада, где допускается большая высота травостоя и возможно колошение злаков. Там обычной газонокосилкой не возьмешь, только газонокоса. В парадной части сада обычно устраивается партерный или обыкновенный газон.

В зависимости от типа привода мотокосы могут быть электрическими, бензиновыми, аккумуляторными.

— Главное достоинство электрических мотокос — они самые легкие. Но в то же время это наиболее неудобный вариант. Длина кабеля ограничивает площадь скашивания травы. И, конечно, есть вероятность повреждения провода самой косой. Важный момент: нужно обязательно читать инструкцию по использованию. У таких мотокос есть четко регламентированное время работы, например, 30 минут работы, 10 минут отдыха. Из-за неверной эксплуатации инструмент может сломаться.





Эксперт считает, что есть некоторые вопросы и к бензиновой косе. Во-первых, для большинства женщин (а они достаточно часто занимаются кошением газонов), да и для многих мужчин они довольно тяжелые, сложнее заводятся. Во-вторых, часто бывают проблемы с запуском двигателя после зимы, когда двигатель был недостаточно правильно подготовлен к хранению.

— Но в целом среди мотокос это оптимальный вариант для поддержания в приличном состоянии травяных покрытий на неудобицах, если нет проблем с позвоночником и есть навыки правильной подготовки бензиновых двигателей к зиме. Хотя это самый шумный вид триммеров и самый нелюбимый соседями.

Еще один момент: при работе с бензиновой мотокосой важно следовать инструкции, особенно соблюдать рекомендуемые пропорции бензина и масла. Из-за неверного соотношения топлива инструмент может сломаться.





Что касается аккумуляторной косы, то такой прибор скорее можно назвать вспомогательной техникой для небольшого участка. Им можно покосить, к примеру, траву за забором либо между забором и живой изгородью, если там узкий проход для колесной газонокосилки. Но его время работы ограничено, и это касается любой аккумуляторной техники.

— Большой участок, конечно же, таким триммером не обкосишь. Аккумуляторная мотокоса, как правило, не позволяет косить очень жесткую траву — не хватает мощности, либо она быстро разряжается. А еще такая техника часто изначально дороже, чем любые другие типы, — к цене косы стоит добавить затраты на основной (плюс дополнительный) аккумулятор и зарядное устройство, что существенно увеличивает стоимость (если они не идут в комплекте). Зато аккумулятор в них часто универсальный и подходит для других инструментов, например, цепной пилы, высотореза.

Самоходные косилки на колесиках

Анастасия рассказывает: среди самоходных косилок есть больше вариантов, чем среди мотокос. Начнем с самых элементарных — механических, которые приводятся в движение мускульной силой человека.

— У нас это самый редко встречающийся тип газонокосилок. Он самый дешевый, самый простой в обслуживании, практически беззвучный, но есть одно «но», которое портит все. Поскольку мускульная сила человека ограничена, ножи в косилке должны быть очень острыми. А для этого должна быть очень хорошая сталь — и в этом основная проблема.





Плохое качество стали ножей, которые не держат заточку, приводит к ухудшению состояния газона. Чтобы работать таким агрегатом, нужно, чтобы газон был ровный, без провалин — иначе трава будет коситься с огрехами. А также без камней, кротовин и других неровностей — это быстро выведет ножи из строя.

Следующий тип — классические самоходные косилки, которые могут быть на электрическом приводе (проводные или аккумуляторные).

— Разница между электрическими газонокосилками с проводом и аккумулятором прежде всего будет в цене, во времени их работы и площади обслуживаемого участка. Аккумуляторная более автономная, ее можно дальше откатить, не привязываясь к источнику электропитания, и косить в свое удовольствие. Теоретически площадь обслуживаемого газона может быть большая, но практически она ограничена временем работы на одной зарядке аккумулятора. У агрегата с проводом площадь кошения ограничивается длиной шнура и удлинителя. Но если участок небольшой, расположен рядом с источником электропитания, то электрическая газонокосилка с проводом — достаточно удобная и самая легкая.





Эксперт напоминает: при эксплуатации любой электрической техники есть ограничения в работе. Что касается газонокосилок, то это, например, сырая погода или сильная роса.

— Перед работой всегда надо проверять, чтобы электрический кабель не был поврежден. Если удлинитель зимой хранился в сарае или гараже, мыши могли повредить оплетку кабеля. Работа с таким удлинителем может привести к короткому замыканию. Кроме того, при работе удлинитель на катушке нужно разматывать почти полностью, независимо от требуемой длины, чтобы избежать возникновения индуктивности и разогрева кабеля, особенно это касается кабеля с малым сечением.

Что касается бензиновых самоходных косилок, это самый подходящий вариант, если участок средней величины и есть необходимость создавать газон хорошего качества.

— Участок до 25 соток вполне реально обслуживать бензиновой самоходной косилкой, которая катается как коляска.

Эксперт обращает внимание: любая самоходная косилка подразумевает то, что обслуживаемый участок относительно выровненный, не имеет очень сильного уклона и резких перепадов высот. На каком уклоне способна работать конкретная косилка, будет указано в инструкции.





— Кроме того, при выборе самоходной косилки важное значение имеет ширина прокоса. Это касается и аккумуляторной, и электрической, и бензиновой газонокосилок. Если участок небольшой, на участке много посадок с криволинейными границами (цветники, отдельно стоящие деревца и кустарники), лучше выбрать небольшую ширину прокоса. Такая косилка будет более маневренная, с ней проще обкашивать. Если участок, большой, относительно ровный, посадки сосредоточены в основном по периметру газона, можно взять и большую ширину прокоса — тогда нужно будет меньше ходить и тратить на уход меньше времени: за один раз скашивается большая площадь травы.

На выбор техники может повлиять и наличие дополнительных функций. Например, в некоторых газонокосилках есть функция мульчирования (поверхностное покрытие почвы мульчей для ее защиты и улучшения свойств).

— Считаю, это палка о двух концах. Мульчирование подразумевает то, что скошенная трава не собирается в травосборник, а равномерно разбрасывается по участку. В чем может быть и неприятный момент. Если на участке есть сорняки (одуванчики, маргаритки, подорожник), которые сложно вывести, то при разбрасывании мульчи скошенные семена сорняков разбрасываются и распространяются еще больше. Кроме того, эта функция очень плохо работает на сырой траве. Хотя в принципе роторные косилки сами по себе плохо работают на сырой траве, вплоть до остановки машины.





Кроме того, функцию мульчирования можно использовать, только если газон косится регулярно и не допускается перерастания оптимальной высоты кошения травы.

— Если с высоты травы 12 см косим до пяти — это нормально. Но если дождались высоты травы 15 и более см, мульчирование использовать нежелательно, потому что газон будет выглядеть некрасиво.

Мульчирование хорошо использовать при газоне на песчаных или супесчаных почвах. Мульчирование скошенной травой, которая остается на газоне, позволяет дополнительно подкормить газон. Но для эффективного разложения мульчи обязательно вносится дополнительная доза азотных удобрений. Также функция будет полезна, если есть огород: мульчей покрывают грядки, чтобы плодородный слой не высыхал.

Роботы-газонокосилки

Роботы-газонокосилки — дорогой тип техники для кошения газонов и, как считает эксперт, будет таким оставаться еще достаточно долго. Такая техника нужна прежде всего тем людям, кто хочет красивый газон без усилий.

Анастасия проводит аналогию между роботом-газонокосилкой и роботом-пылесосом.

— Владельцы роботов-пылесосов понимают, что для качественной уборки надо заранее освободить пол: на нем не должны стоять стулья, лежать клубки ниток, детские игрушки и тому подобное. То же самое касается робота-газонокосилки. Если на газоне стоит шезлонг, лежат упавшие с дерева из-за сильного ветра ветки, брошенные собакой или детьми игрушки — все это ухудшает качество работы агрегата. То есть, чтобы запустить газонокосилку, нужно заранее пройтись по участку и навести относительный порядок. Также участок должен быть ровным.





Есть у таких роботов и плюс: в большинстве моделей можно построить электронную карту, и прибор будет косить четко по заданным контурам. А еще есть роботы, которые можно запускать с приложения.

Перед работой робота соблюдайте инструкцию по эксплуатации. Особое внимание уделите направляющему и ограничительному проводам — их укладывают по краю газона (в том числе, если есть пруд — чтобы исключить его из обрабатываемой площади), крепят колышками или закапывают.

Райдеры

Райдер — это газонокосилка, которая совмещает в себе мини-трактор и косилку.

— Ты едешь, как на машинке, и при этом косишь газон, такая игрушка для взрослых мальчиков. И это наиболее дорогой вариант, потому что как минимум совсем другой мотор по мощности. Также увеличивается расход топлива (по сравнению с бензиновым триммером и роторной косилкой), что еще больше удорожает использование этой техники. Но это совершенно незаменимый помощник, если у вас очень большая площадь участка.





На райдере можно косить траву большей высоты, но эти агрегаты, как правило, не убирают траву, а разбрасывают по участку.

— Если косишь регулярно, нет ничего страшного, когда небольшое количество травы остается на газоне. Это не портит его вид. Но если кошение редкое и трава отрастает прилично, то скошенную траву придется убирать. По крайней мере, в местах, где это критично (парадной части сада). Либо для парадной части нужно дополнительно использовать самоходную косилку с травосборником.

Роторная косилка на мотоблоке

Есть еще один вариант газонокосилки — роторная, которая устанавливается на мотоблок.

— Стоит учесть, что это не газонокосилка в прямом понимании этого слова. Она не косит траву до состояния обыкновенного, а тем более — партерного газона. Ею можно поддерживать травостой в более-менее приличном состоянии в виде лужка (луговой газон). Это подразумевает, скорее, скашивание два-три раза за сезон с тем, чтобы на участке не разводились клещи, чтобы было удобно ходить.

Это техника предназначена для тех, у кого большой приусадебный участок в деревне. Также она вполне может подойти для обкашивания травы в малоуходном саду, в парковой, луговой, садовой частях усадьбы.

Резюме

Газонокосилку следует выбирать, прежде всего исходя из размера участка. На маленьком участке, где достаточно источников электроснабжения, можно обойтись электрической самоходной косилкой. Если позволяют средства, можно приобрести аккумуляторную, это тоже неплохой вариант для этой цели.

На участке средней площади (от 10 до 25 соток) можно обойтись бензиновой самоходной косилкой.

Райдер нужен для больших участков (от 30 соток и больше), по сути это коммерческая техника.

Мотокосы нужны для обкашивания неудобиц, там, где технически невозможно пройти газонокосилкой из-за узкого размера проходов, либо в местах с большим уклоном. Если уклон есть, но нет мотокосы, то можно косить самоходной газонокосилкой (электрической или аккумуляторной). Но не бензиновой — чаще всего при наклоне газонокосилки двигатель глохнет, так как бензин подается неправильно. На участке с уклоном с газонокосилкой надо идти параллельно бровке откоса.

Еще раз обращаем внимание: при работе с техникой для кошения внимательно читайте инструкцию по эксплуатации и следуйте ей.

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