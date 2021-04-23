Фестиваль о сексе и шоу для хейтеров. Куда сходить в выходные, если в кармане 80 рублей или меньше

Источник материала: Tut.by

Вот так незаметно подкрались последние выходные апреля. Если вы еще даже не начинали думать, как их провести, ловите традиционный гид AFISHA.TUT.BY по уик-энду. Мы отобрали только самые интересные идеи из мира кино, театра и музыки на 23−25 апреля: вам остается только выбрать что-то себе по вкусу.

Побывать в Минске открылся клуб с настолками и баром, сходили туда">новом баре с настолками





В апреле в бизнес-центре на Дзержинского, 57 открылось новое пространство — «Место путешествия». Это одновременно магазин настолок, клуб и бар. Здесь можно «залипнуть» за игрой и заказать себе простые закуски и напитки.

В игротеке клуба примерно полсотни игр на разную аудиторию: развивающие, семейные, корпоративные, для пары и для больших компаний. За подсказкой, как играть, можно обратиться к гейм-мастеру: он хорошо знает правила, а еще может подобрать команду гостю, который пришел в одиночку. Плата за вход на один игровой день — 10 рублей. Организаторы понимают, что это немало, но так они отсеивают «не свою» аудиторию. Посмотреть, что собой представляет новое пространство, можно тут .

Когда: пятница — с 16.00 до 2.00, в выходные — с 12.00 до 2.00

Где: пр-т Дзержинского, 57 (подвал)

Сколько: 10 рублей

Подключиться к фестивалю о сексе



Фото: unsplash.com

Четвертый фестиваль Sex Education Day пройдет 25 апреля в онлайне и офлайне. Это марафон лекций о сексе от профессионалов своего дела. Всего их будет шесть, темы, например, такие: «Зачем нужен секс-просвет?», «Женская сексуальность в искусстве», «Что такое секс и сексуальная норма?», «Как психологическая травма блокирует удовольствие?», «Почему агрессия и секс неразделимы?». В числе спикеров — Зоя Пришивалко, Максим Подоляко, Даша Парфиянович и другие.

Желающих попасть на фестиваль в офлайне было достаточно, поэтому регистрация на него уже закрыта. Но вы можете бесплатно подключиться к онлайн-трансляции мероприятия на YouTube-канале организаторов.

Когда: 25 апреля, 12.40 — 17.30

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Посмотреть три премьеры за одну ночь



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

C субботы на воскресенье в столичном кинотеатре «Ракета» пройдет ночь кино. По традиции покажут исключительно премьеры: новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» , фантастическое «Поколение вояджер» с Колином Фарреллом и российскую комедию «Любовь и монстры» (почитать о картинах подробнее и посмотреть трейлеры можно тут ). Продолжительность киномарафона — 332 минуты, так что как следует отоспитесь перед походом в кино. Входные билеты на киноночь есть в продаже — за них просят от 20 рублей.

Когда: 24 апреля, 23.50

Где: «Ракета»

Сколько: от 20 рублей Купить билет

Заглянуть на концерт Мари Краймбрери





В эти выходные концертов в Минске по-прежнему немного. Если хочется послушать живую музыку, но творчество Тамары Гвердцители или Славы КПСС — это не для вас, сходите на концерт украинской певицы Мари Краймбрери: она выступит 24 апреля в столичном Prime Hall. Правда, в продаже остались билеты от 79 рублей.

Мари Краймбрери — стопроцентный selfmade-артист нового поколения. Несколько лет подряд она существовала исключительно в интернет-пространстве, в 2017-м артистка зазвучала в эфирах белорусских и российских радиостанций и телеканалов, а теперь уверенно обосновывается на большой сцене. На минском концерте исполнительница представит новый альбом «Нас узнает весь мир».

Когда: 24 апреля, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 79 рублей Купить билет

Подкрепиться на Gastrofest



Фото: предоставлено организаторами Gastrofest

Новый гастрофест сейчас в самом разгаре, причем не только в столице, но и по всей республике. Белорусы этот проект любят, так что не грех снова вам о нем напомнить. Если помните, в этот раз конкретной тематики у фестиваля нет: заведения просто приготовили блюда, которые могли бы назвать своими визитными карточками. В Минске сеты стоят по 28 рублей, в регионах чуть дешевле — 24 рубля. Посмотреть меню и фотографии блюд, которые готовят в столичных заведениях можно тут .

Когда: все выходные

Где: в Минске и областных центрах

Сколько: 28 рублей, в регионах — 24 рубля

Сходить на новый фильм с Джонни Деппом



Кадр из фильма

С четверга в столичном прокате — драма «Великий» , премьера которой прошла на недавнем Берлинале. Фильм должен примагнитить к экранам не только фанатов Джонни Деппа, но и журналистов, фотографов, экоактивистов и тем, кому не все равно. В центре сюжета — история наплевательского отношения корпораций к жизни людей, попытка замолчать правду и задавить протест. И хотя драма основана на реальной истории из прошлого века, держим пари, что во время сеанса вы не раз заметите переклички с современностью.

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит (Депп) по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

Когда: все выходные

Где: в столичных кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет

Выплеснуть эмоции на хейтерском стендап-шоу



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

«Что-то новенькое», — подумаете вы. В индустрии белорусского стендапа — так точно: каждую пятницу в Cuba Bar проходит злостное хейт-шоу «Прожарка ведущего» , и эта стендап-вечеринка отлично подойдет тем, кто любит черный юмор. Задача зрителя — всячески пытаться сбить выступающего с его мысли (шутки), то есть хейтить его. Задача же ведущего, несмотря на весь хейт, продержаться минимум пять минут.

Если выступающий продержался, значит, отвоевал гордое звание комика и получил приз. Если же зритель смог сбить выступающего, то он выходит на сцену выступать и уже сам борется за приз. Победитель получает 50 рублей, а вход на шоу — всего 2 рубля.

Когда: 23 апреля, 19.00

Где: Cuba Bar

Сколько: 2 рубля

Забежать в новую кондитерскую



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Недавно на улице Белинского, 23 в тестовом режиме открылась кондитерская Mousse, рассчитанная примерно на 30 посадочных мест. Ее создатели говорят, что не гоняются за сложными рецептурами, а саму кофейню называют теплым атмосферным местом, куда можно прийти всей семьей. Для детей есть специальный уголок с игрушками, а еще тут рады питомцам — им всегда нальют воды и угостят специальным лакомством.

Десерты здесь стоят в районе 5−8 рублей, эспрессо — 3 рубля, латте — 4,5 рубля, чай — 3,5 рубля, милкшейк — 6 рублей. Вот тут можно оценить интерьер и посмотреть, что продают в кондитерской.

Когда: все выходные, 9.00 — 21.00

Где: ул. Белинского, 23

Посмотреть балет на большом экране



Фото предоставлено организаторами

Вариант пятничного досуга для эстетов. Уже сегодня в одном из кинотеатров Silver Screen можно посмотреть балет «Братья Карамазовы» известного российского балетмейстера Бориса Эйфмана. После переработки своей же постановки «Карамазовы» он создал новый балет с обновленными пластикой, декорациями и составом персонажей. Теперь он стал эмоционально и интеллектуально насыщенной балетной психодрамой о безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Кстати, после просмотра постановку Эйфмана можно будет обсудить с музыкальным и театральным критиком Надеждой Бунцевич и с балетмейстером-постановщиком Сергеем Микелем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столичном планетарии в пятницу и воскресенье можно будет посмотреть сферический фильм «Темная материя» режиссера Питера Морса, который позволит взглянуть на Вселенную со стороны (мотайте на ус как идею для необычного свидания). Это путешествие к переднему краю науки, где соприкасаются современная космология и научная визуализация процессов, благодаря которым возникли космос, наша Земля и мы с вами.

К слову, после просмотра фильма вас ждет экскурсия по завораживающему звездному небу планетария. Билеты на показ и экскурсию стоят 5 рублей, но, если купить их заранее онлайн, получится дешевле — 4,20 рубля.

Когда: 23 апреля, 19.00; 25 апреля, 17.00

Где: планетарий

Сколько: 5 рублей, при покупке онлайн — 4,20 рубля Купить билет

Закупиться на ночной книжной ярмарке



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Claudia Wolff, unsplash.com

А вот идея на ночь с пятницы на субботу для тех, кто любит бумажные книги. Вы могли забыть или даже не знать, что один раз в неделю манеж легкоатлетического комплекса «Динамо» на Даумана железно превращается в место сбора и общения таких же книгочеев, как и вы. В эту ночь здесь собираются любители книг, книгоиздатели и книготорговцы. Без очередей и спешки вы сможете подобрать себе ту литературу, которую ищете, — выбор действительно большой.

Когда: 23 апреля, 23.00 — 24 апреля, 13.00

Где: спорткомплекс «Динамо» в Минске

Сколько: бесплатно

Выбраться в театр на «Двенадцать стульев»



Фото предоставлено организаторами

Театралам, которые истосковались по вылазкам в свет, советуем запланировать воскресный поход на мюзикл-мистификацию «Двенадцать стульев». Новое прочтение легендарного романа Ильфа и Петрова белорусскому зрителю предлагают режиссер театра «Территория мюзикла» Анастасия Гриненко, хореограф Дмитрий Якубович, художники Андрей Меренков и Юлия Бабаева.

Перенеся действие почти столетнего романа в наши дни, авторы спектакля обнаружили слишком много параллелей с событиями из литературного первоисточника. Идут годы, меняется политический строй, уклад жизни и мода, а бесшабашных авантюристов, знающих пару сотен сравнительно честных способов отъема денег у населения, по-прежнему немало. Об этом и будет музыкальная постановка.



Фото предоставлено магазином Vegetus

Концепция zero waste («ноль отходов») и веганство для многих минчан давно не новые слова. А вот полностью подходящих под эту концепцию магазинов и торговых точек в городе еще не так много — здесь мы собрали основные. Если для вас такой стиль жизни интересен, теперь вы знаете, где можно закупиться веганской едой и экологичными товарами.

А в эти выходные советуем открыть для себя новое для столицы пространство — веган-френдли супермаркет Vegetus на Кальварийской, 21. В магазине продают продукты, которые могут подойти веганам и вегетарианцам, а также людям с непереносимостью, например, глютена и лактозы. Здесь есть зона с крупами на развес, тут разливают масла и сиропы. На прилавках продают свежие овощи и фрукты. Также в супермаркете есть кулинария, готовые обеды можно съесть на месте. Из интересного — американские котлеты для «альтернативных бургеров», создавшие некогда ажиотаж в США. Товары можно купить в интернет-магазине и заказать доставку.