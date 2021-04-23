Волонтеры сообщили о новых задержаниях

По данным волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», за последние два дня (21-22 апреля) было задержано более 40 участников протестов.





21 апреля было задержано не менее 15 человек, в том числе три женщины, 22 апреля — 28 (10 женщин), из них около полутора десятков локального марша в минском микрорайоне Малиновка.

Акции протеста прошли также в столичных микрорайонах Шабаны, Серебрянка, Лошица, в Дзержинске.