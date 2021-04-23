ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волонтеры сообщили о новых задержаниях

23.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По данным волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», за последние два дня (21-22 апреля) было задержано более 40 участников протестов.

Волонтеры сообщили о новых задержаниях

21 апреля было задержано не менее 15 человек, в том числе три женщины, 22 апреля — 28 (10 женщин), из них около полутора десятков локального марша в минском микрорайоне Малиновка.

Акции протеста прошли также в столичных микрорайонах Шабаны, Серебрянка, Лошица, в Дзержинске.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», за последние два дня (21-22 апреля) было задержано более 40 участников протестов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт рассказала, как правильно выбрать газонокосилку или триммер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by