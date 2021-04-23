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Волонтеры сообщили о новых задержаниях
Источник материала: Навiны
По данным волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», за последние два дня (21-22 апреля) было задержано более 40 участников протестов.
21 апреля было задержано не менее 15 человек, в том числе три женщины, 22 апреля — 28 (10 женщин), из них около полутора десятков локального марша в минском микрорайоне Малиновка.
Акции протеста прошли также в столичных микрорайонах Шабаны, Серебрянка, Лошица, в Дзержинске.
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По данным волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных», за последние два дня (21-22 апреля) было задержано более 40 участников протестов.
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