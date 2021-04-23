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Беларусь накрыла неустойчивая холодная воздушная масса
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный порывистый (в некоторых районах — сильный порывистый).
Погода в регионах:
Ранее сообщалось,
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса.
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