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Московский кинофестиваль снял с показа короткометражную гей-драму «Фанаты»

23.04.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) отказался от показа короткометражной гей-драмы «Фанаты».

 Об этом «Снобу» и «Открытым медиа» рассказал режиссер картины Сева Галкин.

По словам режиссера, он подал заявку на ММКФ «ради хохмы» и удивился, что его фильм включили в программу короткометражных фильмов. Но 21 апреля с ним связался представитель фестиваля, занимавшийся отбором российских короткометражек. Он заявил, что администрация ММКФ без объяснения причин сняла картину Галкина с программы.

Сюжет «Фанатов» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые нападают на геев и при этом состоят в отношениях друг с другом. Картина основана на реальной истории двух фанатов «Спартака» и ЦСКА, которых в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам колонии за убийство. Один из обвиняемых заявил, что состоял с другим в интимных отношениях.

«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — сказал Галкин «Открытым медиа».

Показ «Фанатов» должен был пройти вечером 23 апреля в Центральном доме кино в Москве. В расписании на сайте ММКФ фильм еще значится, но в программе показов на сайте Союза кинематографистов (к нему относится Центральный дом кино) картины нет.

«Сноб» попытался связаться с пресс-службой кинонофестиваля. Сначала там пообещали уточнить информацию, а затем перестали отвечать на звонки.
 
 
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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) отказался от показа короткометражной гей-драмы «Фанаты».
 
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