«Мы палякі, але наш абавязак — служыць Беларусі». Што кажуць бацькі журналіста Пачобута, які сядзіць па «польскай справе»

Источник материала: Свабода

Анджэя Пачобута затрымалі 25 сакавіка. Ён у менскім СІЗА-1 на «Валадарцы». Праходзіць па «польскай справе» аб «апраўданьні і рэабілітацыі нацызму» (частка 3 артыкула 130 Крымінальнага кодэксу). Яму пагражае ад 5 да 12 гадоў зьняволеньня. Па гэтай справе затрымалі яшчэ 4 сябраў незарэгістраванага Саюзу палякаў на Беларусі, у тым ліку старшыню — Анжаліку Борыс.

Анджэю Пачобуту 48 гадоў. Жыве ў Горадні. Родам зь Вялікай Бераставіцы. Вызнае сябе палякам, які жыве ў Беларусі. Жанаты, выхоўвае дваіх дзяцей. Супрацоўнічае з буйнымі польскімі выданьнямі як журналіст.

У 2011–2012 годзе Пачобута двойчы судзілі за нібыта абразу Лукашэнкі і паклёп. Тады некалькі месяцаў ён правёў пад вартай, галадаў.

Ягоныя бацькі Станіслаў і Ванда таксама жывуць у Горадні. За месяц яны атрымалі ад сына адзін ліст. Анджэй перажывае перадусім за жонку, дзяцей, бацькоў. На ўмовы ўтрыманьня ня скардзіцца.

«Сяджу ў Пішчалаўскім замку і адчуваю сябе графам Монтэ-Крыста. Нягледзячы на тое, што зь першага арышту прайшло ўжо 10 гадоў, хутка ўспомніў рэжым. Хутка адаптаваўся», — піша Анджэй.

Ён запэўнівае, што ежы хапае. Кажа, што посная турэмная ежа добра ўплывае на ягоны хворы страўнік.

Перад днём народзінаў 16 красавіка Анджэй прасіў перадаць прысмакаў, каб пачаставаць сукамэрнікаў. Ён сядзеў у камэры на 15 чалавек, а потым яго перавялі туды, дзе сядзяць трое. Настрой у яго нармальны, ня скардзіцца.

«Мы ведаем, што ён моцны хлопец маральна, фізычна — не. У яго хворае сэрца, страўнік. Ён жа столькі сядзеў, трымаў сухую галадоўку тры дні. Ён напісаў, што Горадня ў параўнаньні здаецца курортам», — плача маці Анджэя.

Апошні год бацькі рэдка бачыліся з сынам праз эпідэмію каранавірусу. Анджэй вельмі баяўся іх заразіць, таму прыходзіў у госьці толькі пад вакно або пад дзьверы.

«Думалі, ужо на ягоны дзень народзінаў (16 красавіка. — РС) мы ўсе сустрэнемся», — тлумачыць маці.

Маці ўзгадвае, як затрымалі Анджэя. Малодшы сын пайшоў зранку ў школу і не замкнуў на замок дзьверы. Міліцыянты зайшлі фактычна ў адчыненую кватэру і засьпелі Анджэя з жонкай яшчэ ў начной бялізьне. Падчас ператрусу забралі кампутары, тэлефоны, у тым ліку дзіцячыя, грошы і банкаўскія карткі.

Анджэй не чакаў, што да яго прыйдуць.

«Ён пісаў увесь час пра ўсё. Дык што вы хочаце? Ён жа ніколі не пісаў у падтрымку Лукашэнкі. Ён заўжды пісаў супраць. Тым больш ён зьвязаны з Саюзам палякаў», — тлумачыць спадарыня Ванда.

Дзесяць гадоў пасьля апошняга вызваленьня прайшлі адносна спакойна.

«А дагэтуль быў кашмар. Я думала, што на старасьць гадоў будзе спакойна... І тады было цяжка, і цяпер цяжка. Але ж цяпер ж мы старыя», — параўноўвае два арышты маці.

