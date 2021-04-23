10 опасных экспериментов, которые ученые проводили над собой

Источник материала: Tut.by

Наука требует жертв, и порой жертвовать приходится даже собой. Рассказываем про 10 экспериментов, которые ученые разных лет проводили над собственным телом — самоотверженности этих людей можно только позавидовать.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: oldskool photography / unsplash.com

Джозеф Баркрофт и его испытания на пределе прочности человеческого организма

Британский физиолог Джозеф Баркрофт, пожалуй, был самым отчаянным экспериментатором. Так, во время Первой мировой войны, когда он служил на Королевской инженерной станции, молодой ученый закрылся вместе с собакой в газовой камере, чтобы проверить на себе воздействие синильной кислоты, которую тогда стали использовать в качестве химического оружия. Бедное животное умерло спустя 95 секунд, а вот Баркрофт выжил и испытал на себе еще множество опасных вещей.

Например, однажды он провел семь дней в стеклянной камере, чтобы рассчитать минимальное количество кислорода, необходимое для выживания человеческого организма.



Джозеф Баркрофт в стеклянной камере во время одного из экспериментов. Источник: American journal of physiology

А в другой раз подверг себя воздействию такой низкой температуры, что потерял сознание. Баркрофт также изучал физиологию оксигенации на экстремальных высотах и ​​с этой целью организовал экспедиции на вершины гор, в том числе Перуанских Анд.

Но несмотря на такие издевательства над собой, ученый умер только в 74 года от сердечного приступа.

Генри Хэд и перерезанные сухожилия

Английский врач и невролог Генри Хэд, живший на рубеже 19-го и 20-го веков, интересовался многими темами, в том числе и физиологией боли и чувствительности. Он много работал с пациентами с герпесом (его даже номинировали в 1901 году на Нобелевскую премию за изучение нарушения сенсорики при герпесе), но все равно не мог до конца понять ощущения людей с травмой. Так что в 1903 году он просто попросил знакомого врача разрезать на его левой руке лучевой нерв, что привело к полной потере чувствительности на три месяца.



Источник: thejns.org

После этого Хэд вместе со своим другом Уильямом Риверсом на протяжении еще четырех лет экспериментировали с поврежденной рукой, и в итоге он внес существенный вклад в неврологию, открыл две системы чувствительности (протопатическую и эпикритическую) и вдобавок разработал так называемую пробу Хэда .

Адам Блэр и укус черной вдовы

В 1933 году профессор медицинского факультета Алабамского университета (США) Адам Блэр решил изучить последствия укуса ядовитого паука. Он обнаружил, что яд паука под названием «черная вдова» убивает крыс и мышей, вызывает заболевание у морских свинок, но не причиняет беспокойства кошкам и собакам. Так что профессор решил выяснить, как укус отразится на человеке.

Предполагалось, что подопытными будут студентки его супруги, миссис Блэр. Но в итоге Адам отверг все кандидатуры и выбрал для этой роли себя. Он протянул пауку, находившемуся на тот момент на двухнедельной диете, руку, и позволил укусить себя за мизинец. После этого по всему телу ученого распространилась адская боль. Но несмотря на ужасные мучения, профессор настоял, чтобы его сердечная деятельность регистрировалась на кардиографе, прежде чем он примет противоядие.

Предполагалось, что паук должен укусить его дважды, но после двух дней в больнице Адам Блэр решил ограничиться одним разом.

Джованни Грасси и заражение паразитами

Паразитолог итальянского происхождения Джованни Грасси был в принципе бесстрашным человеком — так, однажды он принес домой несколько комаров, пойманных в помещении малярийного госпиталя, и разрешил насекомым искусать себя и свою мать. Тогда ни он, ни его родители не заболели.

Но это были еще цветочки по сравнению с экспериментом, который ученый поставил над собой в 1878 году. Во время вскрытия трупа Грасси обнаружил яйца аскарид (человеческих паразитов) в брюшной полости покойного. После этого он решил, что нужно заразить самого себя этим паразитом, чтобы проверить, могут ли гельминты передаваться от человека к человеку. Спустя год тщательных наблюдений за своим телом (и его выделениями) ученый все же решился и проглотил сразу 100 яиц аскарид. Через месяц Грасси с удовольствием констатировал, что он заражен паразитами, и описал этот малоприятный процесс.

Фредрик Хелзел и несъедобные вещи

Фредрик Хелзел был добровольцем в Чикагском университете, который буквально за место для сна и еду подвергал себя различным экспериментам, связанным с пищей и голоданием. Так, в 1920-х и 1930-х годах он глотал гравий, стеклянные шарики, шариковые подшипники, шпагат, проволоку, хирургическую вату с фруктовым соком и другие несъедобные предметы, чтобы показать, сколько времени потребуется этим предметам, чтобы пройти через его кишечник (парень не возражал, так как надеялся, что это поможет вылечить его проблемы с желудком).

Фото: wikimedia.org

В 1930 году исследование Хелзела было опубликовано в научном журнале о физиологии под названием «Скорость прохождения инертных материалов через пищеварительный тракт». Несмотря на свою рискованную диету, Хелзел дожил до преклонного возраста.

Вернер Форсман и самокатетеризация

За этот смелый эксперимент немецкий хирург Вернер Форсман получил в 1956 году Нобелевскую премию по медицине. За 27 лет до того, в 1929 году, юный Вернер увидел в книге картинку, на которой изображалось, как в сердце лошади через вену вводят трубку — а на другом ее конце был баллон для измерения давления. Форсман решил, что такое можно повторить и на человеке — но начальство строго-настрого запретило проводить такие опыты на пациентах. Так что в итоге Форсман провел катетеризацию на самом себе — причем даже без ассистента, который в последний момент испугался и сбежал. Хирург без посторонней помощи провел катетер через локтевую вену прямо в сердце и сделал рентгеновский снимок.



Источник: medmuseum. siemens-healthineers.com

Этот эксперимент подготовил почву для многих видов исследований сердца.

Джон Стэпп и невероятные перегрузки

Военный врач Джон Стэпп на протяжении многих лет изучал влияние экстремальных нагрузок на организм и, таким образом, помогал повышать безопасность авиационной техники. Так, он летал на самолете на скорости 920 километров в час со снятым куполом и несколько раз участвовал в экспериментах с ракетными санями, которые должны были смоделировать условия авиакатастроф.

Самый известный его опыт состоялся в 1954 году, когда Стэпп разогнался в ракетных санях до 1017 км/ч, а потом остановился за 1,25 секунды — перегрузка составила 46,2 g. В результате у него лопнули сосуды в глазу и появилась боль, словно бы у него удалили зуб мудрости без анестезии — но в принципе ему было не привыкать: во время других экспериментов Стэпп ломал запястья, ребра, и у него вылетали пломбы из зубов.



Кадр из видео The Fastest Man on Earth. Источник: Vimeo

Но все эти жертвы были не зря: на основе полученных данных инженеры усовершенствовали конструкцию кресел и ремни безопасности для пилотов.

Натаниэль Клейтман и 115 часов без сна

Уроженец Кишинева, нейрофизиолог Натаниэль Клейтман известен как «отец исследований сна». Он сделал множество открытий, в том числе о сне и режиме дня и ночи людей (так, он успел пожить в пещере в Кентукки, пытаясь приспособиться к 28-часовому дню, и на подводной лодке, в результате чего определил 24-часовой цикл как необходимый для человека). Но, наверное, самый известный его эксперимент был связан с депривацией сна.

Так, в пятидесятые год Клейтман не давал спать полудюжине молодых людей в течение нескольких дней, а затем провел их через серию физических и психологических тестов. Он подвергал этому испытанию и самого себя — однажды ученый провел без сна 115 часов подряд. В какой-то момент, измученный и явно галлюцинирующий, он произнес бессвязную фразу: «Это потому, что они против системы». Ему казалось, что он «ведет жаркий спор с наблюдателем по поводу профсоюзов».

После такого опыта Клейтман сказал, что лишение сна — это настоящая пытка. «Дошло до того, что любой признался бы в чем угодно, лишь бы ему дали поспать», — сказал ученый.

Барри Маршалл и «гастритный бульон»



Источник: The University of Western Australia / YouTube

Австралийский врач Барри Маршалл доказал, что язва желудка в большинстве случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori. Конечно, он сделал это не в одиночку — его коллега, ученый Робин Уоррен, первым обнаружил, что у большинства пациентов с гастритом в кусочке ткани, взятой при биопсии, присутствует спиралевидная бактерия. Но именно с Маршалом ему удалось наконец вырастить необходимый микроорганизм в лаборатории.

Более того, именно Маршалл в 1984 году добровольно выпил жидкость, содержащую бактериальную культуру, после чего у него развился гастрит — он ощутил дискомфорт в желудке, тошноту, рвоту и запах изо рта. Звучит неприятно, но Маршалл смог вылечить свой геликобактерный гастрит всего за две недели. Зато после такого уже никто не мог недооценивать работу ученых. Статья, описывающая эксперимент, была опубликована в Medical Journal of Australia и стала самым цитируемым текстом журнала.

Кевин Уорик и микрочипы под кожей



Источник: champions-speakers.co.uk

Британский ученый-кибернетик Кевин Уорик стал известен в 1998 году, когда он вживил себе под кожу имплантат-радиопередатчик, позволяющий взаимодействовать с компьютерами, включать и выключать свет, открывать и закрывать электронные замки — целью было проверить пределы человеческого организма и возможность пропускать и принимать сигнал от микропроцессора. Благодаря этому британец стал одним из первых киборгов (так, ему даже дали прозвище «Капитан Киборг»)

Затем в 2002 году Уорик вживил в себя более сложный имплант, соединив его с помощью сотни электродов с тканью срединного нерва руки. Новое устройство должно было передавать сигналы от нервной системы компьютеру и сохранять их там. Эксперимент оказался успешным.

С помощью имплантата нервная система Уорика оказалась подключена к интернету в Колумбийском университете в Нью-Йорке — оттуда он смог управлять роборукой в Университете Рединга и получать обратную связь от датчиков на кончиках пальцев.

Позже довольно простое устройство было имплантировано и в руку жены Уорика — идея была в том, чтобы супруги могли общаться напрямую, с помощью интернета. Этот эксперимент привел к первой чисто электронной связи между нервными системами двух людей.

При этом у Уорика не обнаружили никаких особых побочных эффектов для здоровья — фактически оказалось, что нервная ткань просто разрастается вокруг массива электродов, охватывая датчик. Сейчас ученый продолжает жить, работать и мечтать о будущем, когда наш мозг будет напрямую подключен к глобальной сети.