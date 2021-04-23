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10 опасных экспериментов, которые ученые проводили над собой
Источник материала: Tut.by
Наука требует жертв, и порой жертвовать приходится даже собой. Рассказываем про 10 экспериментов, которые ученые разных лет проводили над собственным телом — самоотверженности этих людей можно только позавидовать.
Джозеф Баркрофт и его испытания на пределе прочности человеческого организма
Британский физиолог Джозеф Баркрофт, пожалуй, был самым отчаянным экспериментатором. Так, во время Первой мировой войны, когда он служил на Королевской инженерной станции, молодой ученый
Например, однажды он провел семь дней в стеклянной камере, чтобы рассчитать минимальное количество кислорода, необходимое для выживания человеческого организма.
А в другой раз подверг себя воздействию такой низкой температуры, что потерял сознание. Баркрофт также изучал физиологию оксигенации на экстремальных высотах и с этой целью организовал экспедиции на вершины гор, в том числе Перуанских Анд.
Но несмотря на такие издевательства над собой, ученый умер только в 74 года от сердечного приступа.
Генри Хэд и перерезанные сухожилия
Английский врач и невролог Генри Хэд, живший на рубеже 19-го и 20-го веков, интересовался многими темами, в том числе и физиологией боли и чувствительности. Он много работал с пациентами с герпесом (его даже
После этого Хэд вместе со своим другом Уильямом Риверсом на протяжении еще четырех лет экспериментировали с поврежденной рукой, и в итоге он внес существенный вклад в неврологию, открыл две системы чувствительности (протопатическую и эпикритическую) и вдобавок разработал так называемую
Адам Блэр и укус черной вдовы
В 1933 году профессор медицинского факультета Алабамского университета (США) Адам Блэр
Предполагалось, что подопытными будут студентки его супруги, миссис Блэр. Но в итоге Адам отверг все кандидатуры и выбрал для этой роли себя. Он протянул пауку, находившемуся на тот момент на двухнедельной диете, руку, и позволил укусить себя за мизинец. После этого по всему телу ученого распространилась адская боль. Но несмотря на ужасные мучения, профессор настоял, чтобы его сердечная деятельность регистрировалась на кардиографе, прежде чем он примет противоядие.
Предполагалось, что паук должен укусить его дважды, но после двух дней в больнице Адам Блэр решил ограничиться одним разом.
Джованни Грасси и заражение паразитами
Паразитолог итальянского происхождения Джованни Грасси был в принципе бесстрашным человеком — так, однажды он
Но это были еще цветочки по сравнению с экспериментом, который ученый поставил над собой в 1878 году. Во время вскрытия трупа Грасси обнаружил яйца аскарид (человеческих паразитов) в брюшной полости покойного. После этого он решил, что нужно заразить самого себя этим паразитом, чтобы проверить, могут ли гельминты передаваться от человека к человеку. Спустя год тщательных наблюдений за своим телом (и его выделениями) ученый все же решился и
Фредрик Хелзел и несъедобные вещи
Фредрик Хелзел был добровольцем в Чикагском университете, который буквально за место для сна и еду подвергал себя различным экспериментам, связанным с пищей и голоданием. Так, в 1920-х и 1930-х годах он
В 1930 году исследование Хелзела было опубликовано в научном журнале о физиологии под названием «Скорость прохождения инертных материалов через пищеварительный тракт». Несмотря на свою рискованную диету, Хелзел дожил до преклонного возраста.
Вернер Форсман и самокатетеризация
За этот смелый эксперимент немецкий хирург Вернер Форсман
Этот эксперимент подготовил почву для многих видов исследований сердца.
Джон Стэпп и невероятные перегрузки
Военный врач Джон Стэпп на протяжении многих лет изучал влияние экстремальных нагрузок на организм и, таким образом, помогал повышать безопасность авиационной техники. Так, он летал на самолете на скорости 920 километров в час со снятым куполом и несколько раз участвовал в экспериментах с ракетными санями, которые должны были смоделировать условия авиакатастроф.
Самый известный его опыт состоялся в 1954 году, когда Стэпп
Но все эти жертвы были не зря: на основе полученных данных инженеры усовершенствовали конструкцию кресел и ремни безопасности для пилотов.
Натаниэль Клейтман и 115 часов без сна
Уроженец Кишинева, нейрофизиолог Натаниэль Клейтман известен как «отец исследований сна». Он сделал множество открытий, в том числе о сне и режиме дня и ночи людей (так, он
Так, в пятидесятые год Клейтман
После такого опыта Клейтман сказал, что лишение сна — это настоящая пытка. «Дошло до того, что любой признался бы в чем угодно, лишь бы ему дали поспать», — сказал ученый.
Барри Маршалл и «гастритный бульон»
Австралийский врач Барри Маршалл доказал, что язва желудка в большинстве случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori. Конечно, он сделал это не в одиночку — его коллега, ученый Робин Уоррен, первым обнаружил, что у большинства пациентов с гастритом в кусочке ткани, взятой при биопсии, присутствует спиралевидная бактерия. Но именно с Маршалом ему удалось наконец вырастить необходимый микроорганизм в лаборатории.
Более того, именно Маршалл в 1984 году добровольно
Кевин Уорик и микрочипы под кожей
Британский ученый-кибернетик Кевин Уорик стал известен в 1998 году, когда он вживил себе под кожу имплантат-радиопередатчик, позволяющий взаимодействовать с компьютерами, включать и выключать свет, открывать и закрывать электронные замки — целью было проверить пределы человеческого организма и возможность пропускать и принимать сигнал от микропроцессора. Благодаря этому британец стал одним из первых киборгов (так, ему даже дали прозвище «Капитан Киборг»)
Затем в 2002 году Уорик вживил в себя более сложный имплант, соединив его с помощью сотни электродов с тканью срединного нерва руки. Новое устройство должно было передавать сигналы от нервной системы компьютеру и сохранять их там. Эксперимент оказался успешным.
С помощью имплантата нервная система Уорика оказалась подключена к интернету в Колумбийском университете в Нью-Йорке — оттуда он смог управлять роборукой в Университете Рединга и получать обратную связь от датчиков на кончиках пальцев.
Позже довольно простое устройство было имплантировано и в руку жены Уорика — идея была в том, чтобы супруги могли общаться напрямую, с помощью интернета. Этот эксперимент привел к первой чисто электронной связи между нервными системами двух людей.
При этом у Уорика не обнаружили никаких особых побочных эффектов для здоровья — фактически оказалось, что нервная ткань просто
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