General Motors открывает центр 3D-печати автомобильных компонентов

Источник материала: Tut.by

Американский концерн объявил об открытии нового производственного центра площадью около 1500 м2, предназначенного для внедрения технологий 3D-печати в автомобильную индустрию.





На протяжении последних нескольких лет инвестиции General Motors в разработку технологий 3D-печати возросли, что позволило компании значительно повысить уровень знаний и опыта в этой сфере. Производственный комплекс включает 24 3D-принтера, которые создают детали из полимеров и металлов, а используемые технологии задействуют ряд процессов, таких как селективное лазерное спекание, селективное лазерное плавление, мультиструйную плавку и моделирование методом послойного наплавления. В прошлом году использование 3D-печати сыграло решающую роль в стремительном перепрофилировании заводов General Motors от производства автомобилей к медицинской технике, необходимой на время пандемии, а также было эффективно использовано в автоспорте.

Детали, разработанные производственным центром, являются рабочими элементами — они используются на предсерийных автомобилях и тестируются в разных условиях. Использование методов 3D-печати позволяет снизить затраты на дорогостоящее производство прототипов и сокращает время на разработку конструкций и выпуск деталей. Например, произведенные таким образом воздуховоды охлаждения тормозов Chevrolet Corvette позволили сократить процесс производства на 9 недель, а финансовые расходы на 60%.