Принимаем новостройку со специалистом: ЖК «Четыре сезона» на улице Леонида Беды, в котором метр отдавали по $1050

Источник материала: Onliner Жилой комплекс «Четыре сезона», обосновавшийся на месте старых усадеб Сельхозпоселка, начали строить осенью 2019 года. Старту работ предшествовал довольно масштабный, но мирный снос, что в наше время является редкостью. «Боровлянский» застройщик «ТЕНКинвест» обещал новым дольщикам много приятного — запоминающиеся фасады, обустроенное лобби, колясочные на каждом этаже и даже собственный парк электросамокатов. Но мы-то с вами знаем, как порой трансформируются «песни» девелоперов, поэтому ничему не верим и идем лично проверять свежеиспеченный ЖК. Сегодня вместе с компанией «Эво Лэнд» оценим трешку в доме «Весна», обладателями которой стали Ольга и Евгений.





«Квадрат» за $1050

Улица Леонида Беды в сознании минчан уже давно превратилась в полуэлитный «спальник»: возводили здесь в основном каркасники с оригинальными планировками, и цены застройщики держали на довольно высоком уровне — с наскока квартиру не купишь. Поэтому, когда малоизвестный в Минске девелопер объявил старт продаж в первом доме, не многие поверили в реальность происходящих событий.

— О своем жилье мы стали думать еще в 2013 году, сразу после того, как окончили университет. Собирали деньги и мониторили рынок, — вспоминает Евгений. — Так как пришлось поездить по съемным квартирам, заранее знали, какие уголки города нам нравятся и где хотелось бы жить уже на своих метрах. На первом месте стоял бульвар Толбухина, на втором — улица Беды. Но на Толбухина вообще ничего не строили, а на Беды квартиры были такими дорогими, что мы понимали — скорого переезда не жди.





К 2019 году нам уже надоело копить, захотелось какой-то определенности. Решили, что надо что-то выбрать. К тому же кредиты были очень доступными — чуть более 12% годовых. В общем, стали не только смотреть объявления в интернете, но и ездить по городу, заходить в офисы застройщиков.

Чтобы понимать, на что ориентироваться, вывели для себя простую формулу: нам должен нравиться сам дом, а цена метра не должна превышать $1100. Как только находим подходящий объект — берем, хватит метаться.



Пара рассказывает, что осмотрела со всех сторон самые популярные ЖК, строившиеся или начинавшие строиться на тот момент. «Левада» отпала из-за высокой цены метра, «Петровщина» — из-за того, что огромный дом-стена стоит прямо над оживленной трассой, «уксовская» высотка на улице Восточной — по причине «совкового» подхода к клиентам, в «Новой Боровой» было все хорошо, кроме локации.

— В какой-то моменты мы так устали от этого выбора без выбора, что решили забросить поиски идеального дома и полететь в Египет. Мол, отдохнем, разгрузимся, а потом продолжим копить, раз не складывается, — уточняет Ольга. — Так и сделали, а когда вернулись, все поменялось.









Как лицо заинтересованное, Евгений продолжил изучать новостройки. Молодой человек не только смотрел все предложения от девелоперов, но и читал профильную ветку форума на Onliner. Говорит, первое время верил в то, что на форуме сидят эксперты, которые понимают, как протекают процессы на рынке недвижимости. А потом понял, что основные спикеры делятся на две категории — «понижалы», которые со дня на день ждут «по 500» за метр, и «повышалы», считающие, что метр в Минске недостаточно дорог, надо $2500. Однако за пять лет наблюдений прогнозы ни тех, ни других не оправдались.

И все же время, проведенное на форуме, не было потеряно даром: в конце октября 2019-го кто-то из участников беседы принес информацию о «Четырех сезонах». Рендеры сразу впечатлили пару, да еще и цена оказалась не кусачей. К тому же стройка планировалась в любимом минчанами квартале.

— В то, что метр отдают по $1050 (при стопроцентной оплате), мы не поверили. Думали, очередной пиар-ход от застройщиков. Но, позвонив, выяснили, что все так и есть: на акции 30 квартир — выбирайте этаж и планировку. Единственный нюанс — сама стройка начнется только в феврале. Но нас это не испугало. Составили предварительный договор, который ни к чему не обязывал и «денег не просил», и принялись ждать, — говорит Евгений.







Стойка консьержа в лобби











Так выглядит колясочная на первом этаже

И дождались. Стройка успешно стартовала, со всеми предварительными дольщиками был заключен настоящий договор. Больше чем $1050 за метр ни с кого не взяли, хотя и условия для соблюдения сладкой цены были довольно жесткими — всю сумму надо было внести в течение трех дней с момента регистрации договора в Мингорисполкоме.

— Странно, но на форуме и от знакомых я слышал один негатив о «Четырех сезонах». Якобы не достроят, обманут, урежут, поменяют проект. Но по факту застройщик помогал нам на всех этапах, информировал о ходе стройки, сбрасывал актуальные фотографии и готов был круглосуточно отвечать на возникающие вопросы. Когда подошло время, также помог создать товарищество собственников и даже предоставлял свое помещение, чтобы мы могли встретиться с кандидатами в председатели (то есть своего «преда» застройщик не навязывал). У нас остались только приятные впечатления от сотрудничества, — уточняет молодой человек.













Снаружи красиво, а как внутри?

«Столбики» этого ЖК представляют собой сплав строительных технологий. Первый этаж отлит из бетона, как у самого обычного каркасника. Здесь высокие потолки и необычные планировки. Далее на монолит посажены 15 панельных этажей производства Солигорского ДСК. Разнообразия тут, конечно, поменьше — узкие коридоры, стандартные вытянутые комнаты, потолки 2,60. Но благо в трешках есть огромная лоджия, о которой так мечтала пара.





На каждом этаже действительно расположена своя колясочная: на первом — парадная, на следующих — более простая, но оттого не менее эффективная. Электросамокаты, о которых говорилось в самом начале стройки, обещают скоро передать в пользование ТС. В общем, можно сказать, что свои обещания застройщик выполнил. А что с качеством?











Колясочная на этаже

— Начнем со стяжки, — проводит свою экскурсию Александр Скок, специалист компании «Эво Лэнд». — Что касается плоскости, то все хорошо, прицепиться не к чему — если и встречаются бугорочки, то высотой миллиметр-два, в допусках. Второй важный показатель — горизонтальность пола. С этим чуть сложнее: в коридоре и в первой от входной двери комнате наблюдается «перекос» 0,5 и 1 см соответственно. То есть возле одной стены стяжка выше, чем возле противоположной.























И это создает определенные трудности, локально подправить очень сложно: если, например, начнешь доливать самонивелир в одном месте, то новый уровень пола не сойдется с остальным, который во всей квартире. Если же попытаться сошлифовать лишнее, то будет то же самое, но с другой стороны. Причем цифры — на границе допуска. Запишем это замечание в акт и посмотрим, какое решение предложит застройщик. Если же сошлется на допуск, то вам надо будет найти грамотных мастеров, чтобы они хорошо «свели» керамогранит и ламинат, которые вы планируете укладывать. В целом же стяжка устойчивая, не скрипит, не плавает, не ломается.















Мы привыкли думать, что «накосячить» с панельками практически невозможно — технология отработана, стройматериал отливается на заводе и проходит ОТК, еще и на месте все контролируется. Это, конечно же, так, но не без нюансов. Например, даже самую ровную заводскую плиту можно поставить криво.

— В нескольких местах панели установлены с завалом, превышающим допуск. В гостиной можно видеть сразу несколько пометок. Например, эта стена варьируется от 13,5 до 15,2 мм, хотя допуск — всего 10. В детской примерно такой же завал. По-хорошему, проблемное место надо было бы заштукатурить по маякам, чтобы вывести в ноль. Но застройщик имеет полное право «вытянуть» конкретное место, чтобы просто вписаться в допуски.

















К тому же опалубка на заводе уже «поработавшая» — соответственно, кое-где встречаются бугры и ямки. Но это не страшно, поскольку локально и довольно просто исправляется, — показывает Александр.





В квартире также встречаются и непанельные стены — таков проект. Но на них практически нет штукатурного слоя, просматривается каждый блок. Поэтому новоселам придется самим доводить до ума конструкцию. Желательно в том числе «затянуть» такие перегородки фасадной сеткой, чтобы потом не мучиться с трещинами, которые уже начали проявляться в некоторых местах. Также на месте соединения разнородных материалов (бетон и газосиликат, например) встречаются трещины. Такие места надо расшить, укрепить сеткой и заново перетереть.











С дверными проемами застройщику тоже надо будет поработать: они ниже, чем требуется для стандартного полотна без порожка — вместо необходимых хотя бы двух метров и пяти сантиметров имеем два и один, два и три.









А вот с окнами Ольге и Евгению повезло: замечаний минимум — расправить резинки, подрегулировать створки, заменить один стеклопакет с царапиной. В общем, уберегли.



















Ножки радиаторов во всей квартире ровные и только в спальне почему-то покосились. Также надо обратить внимание на ограждение — кое-где краска начала отходить.





Зато лоджия покрашена хорошо — ни пятен, ни полос. Видно, что и краска использовалась качественная.











— В целом впечатление довольно неплохое. Я бы поставил этой квартире баллов 7,5—8. Вопрос к монтажу некоторых панелей — если бы чуть ровнее поставили, было бы вообще хорошо, — заключает специалист «Эво Лэнда».



