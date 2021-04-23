Такой Гай Ричи нам не нужен. Посмотрели боевик «Гнев человеческий» (видео)

Источник материала: Onliner В последнее время Гай Ричи взял себя в руки и здо́рово активизировался, каждый год стабильно выпуская по одному фильму. Всем им, конечно, далеко до славы картины «Карты, деньги, два ствола». Но фирменный стиль режиссера в том или ином виде присутствует везде, даже в «Аладдине». В новом боевике «Гнев человеческий» от почерка британца осталась только лысая завитушка в виде Джейсона Стэйтема.

Модный Гай

Если вас угораздило сознательную жизнь прожить в 1990-х, то у вас или у вашего друга/соседа/сообщника наверняка был «видик». Если все так, то «Карты, деньги, два ствола» вам врезались в память прочно, наверняка даже сегодня название этого фильма ассоциируется с британской бандитской романтикой.

Мы уже как-то писали, что этим фильмом, который Гай Ричи снял в совсем юном по киношным меркам возрасте, режиссер попрал законы классического киномордобоя и, несмотря на смешной бюджет, лишний раз доказал, что для хорошей картины в первую очередь необходим талант, а не деньги.





Поклонники юного режиссера прочили ему славу Квентина Тарантино, на пару с которым, как тогда казалось, они должны перевернуть представление о жанре боевика. И пока критики воротили нос от работ британца, он изо всех сил пытался оправдать доверие тех, кто вознес его не пьедестал — простых зрителей.

Так через пару лет появился «Большой куш», многим известный под более емким и близким к оригиналу названием, созвучным (в том числе по смыслу) со словом «скоммуниздили». Свою первую большую работу Ричи не обошел, но и не ударил в грязь лицом.

Ни у кого не оставалось сомнений, что, даже несмотря на неудачные эксперименты с Мадонной, британец останется верным себе и будет время от времени радовать фанатов диким миксом из гангстерского сюжета, специфического уличного юмора, гениальных в своей тупости диалогов, клипового монтажа с непривычными ракурсами камеры и мясных разборок с честным рейтингом «18+».

Но потом что-то пошло не так. Мода на «британский гангста» поугасла, поклонники выросли, да и самому Гаю Ричи стало тесно в одном амплуа. Один за другим пошли эксперименты, удачные и не очень. От Ричи ждали Ричи, а он пытался сделать что-то новое, но с фирменным душком. Иногда такие попытки приводили к успеху, как в случае с «Шерлоком Холмсом».

Другим картинам приходилось хуже. Особенно досталось «Агентам А.Н.К.Л.» и «Мечу короля Артура», павшим жертвами завышенных ожиданий. От «Аладдина» многих почему-то вовсе разорвало пополам. Это все неплохие фильмы, но, как часто бывает, к Гаю Ричи, который слишком высоко прыгнул в молодости, до сих пор уделяется повышенное внимание и предъявляются особые требования.



В «Джентльменах» было полно колоритных героев

В прошлом году ему почти удалось то, что получалось 20 лет назад. Режиссер бросил экспериментировать и снял «Карты, деньги, два ствола» на новый лад. В «Джентльменах» полно того ироничного стиля, за который Гая Ричи в свое время полюбили. Неудивительно, что зрителям это чертовски неполиткорректное и вообще крайне устаревшее по нынешним меркам кино зашло.

Ждете чего-то такого же от фильма «Гнев человеческий»? Не дождетесь. Если не знать, что за всем этим стоит Гай Ричи, угадать режиссера вряд ли у кого-то получится. Что ж за фильм-то такой вышел?

Он пришел мстить

Угрюмый мужик по кличке Эйч приходит устраиваться в частную охранную контору, которая в основном занимается инкассаторскими делами. У лысого отличное резюме, широкий послужной список в таких же конторах и синяя щетина. Он кое-как проходит обучение, но новые коллеги сразу понимают, что Эйч — совсем не тот, за кого себя выдает. Впрочем, с расспросами к нему лучше не лезть, а то еще удушит своей холодной харизмой.





Совсем скоро всем станет ясно, что Эйч собирается кому-то сильно и больно мстить. За что, кому и почему, неизвестно. Впрочем, работу-то он все равно выполняет лучше всех. И пока коллеги готовы дать деру от любого подозрительного куста, Эйс просто берет пушку и стреляет в голову. Бах! — нет одного грабителя, бах! — второй — труп, бах! — третий даже не успел понять, что произошло. И так далее.

Естественно, Эйча начинают бояться даже свои. Ему плевать, ведь Лос-Анджелес (а действие происходит в Америке, а не в Англии) наводнен бандитами, которые денно и нощно грабят и убивают инкассаторов. У Эйча на все про все один ответ: бах! Ну вы поняли. Проблема в том, что среди инкассаторов завелась «крыса», изнутри помогающая гангстерам грабить грузовики с кешем.





Завязка хоть и простая, но режиссер делает все возможное, чтобы усложнить восприятие ленты постоянными перескоками то в недалекое прошлое, то в близкое будущее. Благодаря этому нам пусть непоследовательно, но полностью расскажут историю нескольких ограблений с позиций всех сторон, так или иначе затронутых этими событиями.

Стэйтем в роли Стэйтема

Наличие в титрах Джейсона Стэйтема вводит в заблуждение. Ага, раз это тот самый лысый прыгун в воду, ставший знаменитым в кино после фильма «Карты, деньги, два ствола», значит, нас ждет что-то в старом добром гангста-стиле Гая Ричи.





А вот ни разу не так. «Гнев человеческий» неожиданно серьезный, без толики дурацкого юмора, в том числе за который многие помнят «Карты…» и прочие фильмы британского режиссера. Здесь нет изобретательного монтажа, а эксперименты с камерой сводятся к ее отстранению и приближению в некоторых моментах. Например, камера висит у самой двери автомобиля и смотрит на водителя, затем кто-то открывает дверь — камера отстраняется и возвращается на место одновременно с захлопывающейся дверью.

Необычных и ярких героев тоже не получилось. Стэйтем здесь играет самого себя, только максимально карикатурного. Лицо кирпичом — вот и весь сказ. Вспомнить и выделить кого-то еще не получается. Притом что здесь хватает примелькавшихся актеров, однако играть им, кроме стандартных ролей «бандит» и «полицейский» (в данном случае «охранник»), нечего.





Так что же здесь есть, раз Гай Ричи оставил нас без фирменных фишек? Вместо юмора, особой эстетики и колоритных персонажей в этом фильме много стрельбы. Нет, очень много стрельбы. Пуль столько, что даже оружие перезаряжать не нужно. Все как в старых добрых боевиках конца прошлого века.

Еще есть симпатичная картинка. Кадры режиссер (хотя, точнее, все же оператор) по привычке выстраивает красивые и стильные. Бодрый саундтрек. Говорят, для особо глазастых и мозговитых много библейских отсылок.

6,5 Оценка автора «Гнев человеческий» можно назвать достойным, но проходным боевиком. Если ждете атмосферу, которую умеет выстраивать вокруг забавных криминальных историй Гай Ричи, то здесь вы ее не дождетесь. Это предельно, порой до абсурда серьезный «боевик со Стэйтемом» — пожалуй, уже можно открывать такой поджанр кино.

P. S. Раньше об этом не задумывался, а теперь при просмотре таких фильмов удивляешься, что где-то силовики могут выезжать на борьбу с реальными бандитами, а не на войну с не зарегистрированными в установленном порядке флагами Конфедерации.

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