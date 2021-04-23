Взялись отмыть свежую Toyota и «предпоследний настоящий» BMW — что сложнее?

Источник материала: Onliner Иногда приходит время поверить в себя, дойти до предела, испытать собственные силы. Беар Гриллс ищет для этого необитаемые места, мы же объявили грязи войнушку на истребление. В одиночку против двух немытых машин — свежей Toyota Fortuner, на которой ездит большая семья, и «предпоследнего настоящего» BMW e30, который за три десятка лет сменил уже и сам не помнит сколько хозяев, — с каким зверем справиться будет проще? Karcher подкинул нам снаряжение, и мы начинаем финальную битву проекта «Помой меня» — проекта, который делает автомобильный мир чище.

Помой меня! Четвертый выпуск

Экипировка. Рекогносцировка. Обучение

Насмотревшись в предыдущих сериях , как профессионалы моют автомобили, мы решили проверить собственные силы и вызвались самостоятельно отчистить пару машин. В свое распоряжение мы получили мини-мойку Karcher K7 Premium Full Controls Plus с необходимыми насадками, автономный пылесос WD 3 Battery Set, а также комплект автомобильной химии: средство для бесконтактной мойки (шампунь), полироль, средства для очистки салона и ухода за ним.





Полем битвы со стойкими загрязнениями был выбран загородный участок. Из обязательного — бесперебойная подача воды и снабжение электроэнергией. Задействованная нами химия содержит биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества, соответственно, ее использование не оказывает губительного воздействия на окружающую среду.

С кем, а точнее с чем, нам придется иметь дело в этот раз? Вера в собственные силы, сменяемая почти бравадой, подтолкнула к тому, чтобы усложнить себе задачу вдвое. Выбранные автомобили не похожи абсолютно ничем. Один — совсем свежая Toyota Fortuner. Владелец использует машину каждый день и для работы, и для нужд семьи — жены и трех дочерей. То есть в авто возят детей. После опыта с трудным мытьем семейного Mitsubishi Outlander в прошлой серии это вызывает некоторое беспокойство.

















Второй «пациент» по нынешним временам кажется почти экзотикой — это тридцатилетний BMW e30. Автомобиль выглядит мелким в соседстве с массивным внедорожником и тем не менее наверняка окажется крепким орешком. Броские диски и закопченный собственным выхлопом зад. Никому точно не известно, сколько владельцев эта машина сменила со времен падения Берлинской стены. Почти наверняка там возили и детей, и зверей — возможно, одновременно и по много раз. Есть следы бережного ухода, но время наследило куда заметнее. И хоть новый владелец не возит в этом авто большую семью, нам почему-то от этого не легче.















Задача: за четыре часа с помощью всех имеющихся средств отмыть эти автомобили так хорошо, как мы только сможем. Обучение, решение ребусов любой сложности и исправление собственных ошибок — все по ходу дела. Попробуем выяснить, какого зверя легче привести в порядок — большой и современный внедорожник или почти раритетный, но все еще любимый многими старый добрый «бумер» («старый» в данном случае — это не фигура речи).

Для быстрого обучения гуглим руководства по самостоятельной мойке авто — именно так, на наш взгляд, будет действовать любой среднестатистический автовладелец, решивший впервые взяться за это дело. Первые выводы — четкого представления о последовательности действий и применяемых в работе приемах нет: одни знатоки опровергают других, лишь запутывая обывателя. Но у нас преимущество: мы прошли пусть и теоретическое, но все же весьма обстоятельное обучение у профессионалов. Посмотрим, пошли ли на пользу эти уроки.

На старт, внимание, включаем воду!





Мыть водой или сразу наносить химию?

Собрать и подготовить все оборудование не составило большого труда. Все же как-то справляются с обыкновенным домашним пылесосом — нам было не намного сложнее. Мини-мойка работает от электросети (для удобства потребуется подходящий удлинитель), к ней подключается шланг подачи воды. Управление осуществляется путем поворота насадки (для переключения режимов), а мощность регулируется через электронный пульт управления непосредственно на пистолете — в общем, все в наших руках.

Шампунь для мытья автомобиля — это почти всегда концентрат. Производитель указывает, в какой пропорции необходимо разбавить его водой для нанесения на кузов — обычно найти эту информацию легко. Делаем раствор прямо в резервуаре пенной насадки — все готово к применению.

И первый возникающий у новичков вопрос: нужно ли предварительно промыть машину водой или же наносить моющее средство на сухой кузов? Все зависит от того, как вы собираетесь мыть ваш автомобиль. При бесконтактной мойке производители однозначно рекомендуют сразу же начинать с шампуня: так активные вещества вступят в реакцию с грязью и эффект будет максимальным. В противном случае химия будет стекать с мокрого кузова, не успевая реализовать свой потенциал.





С другой стороны, если вы все же намерены использовать для достижения своей цели мочалку, то есть смысл выполнить первоначальную промывку водой, чтобы убрать с машины песок, который может нанести вред лакокрасочному покрытию во время работы губкой. И даже так постарайтесь найти губку с максимально широкими порами: на профессиональной мойке нам объяснили, что в таких мочалках случайная песчинка застревает глубоко внутри и риск поцарапать кузов гораздо меньше.

Как наносить и как смывать шампунь при бесконтактной мойке?

В интернетах можно наткнуться на неутихающие споры о том, как правильно наносить моющее средство. Нас учили делать это снизу вверх, и такой вариант поддерживает официальный производитель оборудования и автомобильной химии. Не то чтобы иначе все пойдет наперекосяк, но при таком подходе химия отработает лучше: пока вы дойдете до верха, активное вещество уже вступит в реакцию с грязью на нижней части машины, образуя своеобразный барьер, препятствующий стеканию вещества.

Приступая к последовательной мойке обеих машин, мы начинали с боковых сторон, обходя автомобиль и постепенно продвигаясь вверх, к крыше. Не стесняйтесь наносить шампунь густым слоем, не оставляя ни единого участка кузова необработанным. Рекомендуется в последнюю очередь наносить шампунь на капот автомобиля — это хороший совет в том случае, если двигатель недавно закончил работу: капот будет горячее всех остальных элементов кузова, соответственно, начнет подсыхать раньше.















Когда с нанесением шампуня покончено, автомобиль становится похож на торт, обмазанный белковым кремом. Дайте ему отстояться пару минут, чтобы химия сделала свое дело, затем смойте напором воды.

Приходится признать: сбивать мыльную пену с кузова снизу вверх кажется весьма нелогичным занятием. Как только снизу становится чисто, туда мгновенно натекает раствор сверху, и все приходится повторять заново. Но смысл такого подхода ясен: дать химии одинаковое время для реакции по всему кузову — куда в первую очередь наносили, оттуда прежде всего и смываем.

















Большие машины мыть сложнее?

Пожалуй, на этапе работы с кузовом мы не заметили существенной разницы между мытьем большой Toyota и компактного по современным понятиям BMW. Разве что до крыши приземистого седана добраться куда проще. В остальном при достаточном арсенале спецсредств разница в рабочих площадях отходит на второй план. Снова аналогия с пылесосом: вряд ли вы устанете гарантированно больше от уборки в просторной гостиной, чем в меньшей по размеру прихожей. Скорее все зависит от степени загрязнения, доступности всех поверхностей и так далее.





Даже губкой (для полноты ощущений мы решили включить в программу этот элемент) мыть внедорожник было так же легко или так же трудно, как тереть тридцатилетний седан. Куда большее значение имеют всевозможные нюансы, кажущиеся на первый взгляд незначительными. Например, дизайнерски выточенная передняя часть Toyota имеет куда больше труднодоступных мест, чем лаконичная и прямолинейная «мордашка» BMW. Скажем откровенно: мы не подумали запастись кисточками для простоты доступа к таким «закоулкам», хоть так восхищались этим лайфхаком у профессионалов. Учтите это, если вы перфекционист, который не желает, после того как вымыл машину, видеть грязь где-нибудь в самом уголке горделиво блестящего на солнце логотипа.





Главное — инструкция

Мы убедились на собственном опыте, что несоблюдение элементарных рекомендаций производителя ведет к потере эффекта от проделанной работы. Потратить немало усилий на то, чтобы отмыть пусть даже и свою собственную машину, а затем не увидеть ожидаемого результата — это сильно разочаровывает. По горячим следам делимся с вами некоторыми правилами, от соблюдения которых напрямую зависит конечный результат:

разводите моющее средство в рекомендованной пропорции. Экономия не приведет ни к чему хорошему, в то время как завышенная концентрация не сделает чистую машину чище;

не затягивайте с тем, чтобы сбить активную пену вовремя, как правило через две-три минуты после нанесения на кузов. Иначе она успеет подсохнуть, а это чревато разводами на кузове после высыхания;

если используете мочалку (многие выбирают ее по привычке или даже ради самоуспокоения), постарайтесь все сделать быстро, опять же для того, чтобы машина не успела высохнуть прежде, чем вы смоете моющий раствор;

при смыве убедитесь в том, что используете верную насадку или подходящий режим. Например, грязевая фреза — эффективный и мощный инструмент, однако он не подходит для работы по кузову автомобиля: слишком сильный напор воды может повредить лакокрасочное покрытие;

после того как смыв завершен, возьмите сухую и мокрую тряпку, чтобы протереть и подсушить при необходимости некоторые элементы кузова.





Открываем двери: как убрать в салоне авто?

После того как Toyota и BMW высохли, переходим к работе с интерьером. Времени остается не так много, поэтому сосредоточимся на разумном минимуме: пропылесосить салон, убрать пыль с поверхностей, почистить сиденья, вымыть стекла — что еще нужно для комфорта?

Начнем с «Фортунера»: он больше, но почему-то работа в этой машине кажется более простым занятием. Тридцатилетний BMW недобро сверкнул фарами, но сдержался. Не переживай, старина, до тебя еще дойдет очередь.





Toyota Fortuner: кожаный салон, большой багажник и загадочные крошки под сиденьем

Когда прибираешься в чужом автомобиле, всегда чувствуешь себя немного следопытом, эдаким Эркюлем Пуаро, ну или нам просто хочется, чтобы так казалось. Коврики долой: они резиновые и легко отмываются напором чистой воды, оставим их пока сушиться в сторонке.





Начинаем, как и полагается, с продувки салона. Благо у пылесоса есть функция выдува и эффект от нее, нужно признать, весьма заметный. Песок под уплотнительными резинками в дверных проемах, крошки из складок и швов сиденья, пыль с приборной панели и с решетки воздуховода — все это разлетается во все стороны под струей воздуха. Мы снова попали впросак, не взяв с собой ту самую кисточку для решеток дефлектора. Уж сколько про нее было разговоров после предыдущих выпусков, но позвольте, нам не удалось изобрести лучший способ очистить все шторки. Это же мучение какое-то: салфеткой их что ли протирать по одной штучке? Но расстояние слишком узкое: палец не помещается. В общем, намучились и остались недовольны результатом — если бы так убрали профессионалы, обязательно были бы претензии.

После продувки в салоне визуально стало даже грязнее: песок, крошки и все прочее попадали куда угодно, но самое главное, что в недоступных местах их теперь гораздо меньше, а открытые поверхности мы сейчас пропылесосим. Из практики: двух насадок для пылесоса (обычной и щелевой), в принципе, будет достаточно. Вопрос в терпении. Ворсистое напольное покрытие, как оказалось, может очень цепко задерживать мелкий мусор вроде песчинок, приходится по несколько раз пылесосить буквально каждый участок. И это при том, что в машине в целом опрятно, хоть, как нам известно, здесь ездят в том числе и дети.











Грязнее всего на водительском месте, в районе педалей, что вполне предсказуемо. Песок удалось собрать, пусть и не сразу. А вот следы застывшей, въевшейся соли — значит, комплексную уборку авто после зимы еще не проводили. Одним пылесосом с такой задачей не справиться. На профессиональной мойке использовали бы торнадор, прибегли бы к элементам химчистки, нам же остается прибраться так хорошо, как получится, игнорируя голос внутреннего перфекциониста.







На заднем сиденье почти идеальная чистота (в машине точно возят детей?). Пара грязных полос на спинках сидений — вот, пожалуй, и все, к чему можно придраться. А нет, погоди-ка, внутренний Эркюль Пуаро заметил кое-что интересное на ковре. Крошки! Да не простые, а шоколадные! Похоже, кто-то ел шоколадный маффин на месте прямо за водителем. Так-так. Дети определенно здесь ездят, правда, дети слишком взрослые, чтобы разбрасываться пюрешкой из брокколи или чем-то подобным.









В целом же убирать в таком автомобиле комфортно. Он достаточно свеж и ухожен, чтобы не иметь каких-то хронических проблем, кожаные сиденья отлично очищаются, а средство для ухода придает им хороший матовый оттенок.

Однако все равно есть некоторый конфликт ожиданий и реальности. Время уходит невероятно быстро, кажется, уже давно пора заканчивать, а глаз то и дело цепляется за что-то требующее внимания. Вон в проеме между сиденьями вроде бы остались песчинки. И приборную панель неплохо бы протереть еще раз. На решетки воздуховода и смотреть не хочется. Причем пока не начнешь их чистить, все устраивает — решетки как решетки. Но единожды пройдя салфеткой, просто не можешь остановиться: кажется, что в уголках осталась пыль, что работа выполнена не до конца.















Судя по всему, это западня, в которую попадают многие, кто занимается уборкой или ремонтом. Нерешенный вопрос — когда нужно остановиться, когда все сделано достаточно хорошо. Идеал — как радуга, догоняешь ее, догоняешь, а она все так же далеко.

BMW e30. Велюр и пыль истории

С «бумером» история совсем другая. Автомобилю 33 года, и, хоть заметно, что хозяева старались и стараются поддерживать машину в адекватном состоянии, возраст на кондициях сказывается весьма заметно. Но никто не собирается сравнивать два несопоставимых друг с другом авто, наша цель — отмыть старичка.

С кузовом получилось достаточно неплохо. Подкопченная задняя часть отчистилась, автомобиль в целом посвежел. Но внутри нас поджидает велюровый салон. Тридцатилетний велюровый салон — представляете, что это значит?









Сиденья, если хлопнуть с достаточным старанием, «чихали» облаком многолетней пыли. Резиновые коврики с фирменной эмблемой отмылись без проблем, а вот обивка переливалась пятнами различных форм и размеров. Цвет покрытия напоминал целую палитру: от выцветшего белого до почти нежного сиреневого. Но знаете, после оценки состояния машины отчего-то полегчало. Ну мы же не чудеса здесь собрались показывать, в самом деле. Трудно сказать, насколько преобразился бы салон этой машины после вмешательства профессионалов, но наша задача была ясна как день — пропылесосить то, что пропылесосится, оттереть то, что ототрется, обработать поверхности хорошей химией, не существовавшей, наверное, в те годы, когда этот BMW сходил с конвейера... и не мучить больше этого пожилого господина.

Этим мы и занялись.







Забавный момент: когда чистишь такую машину, натираешь полиролью, обрабатываешь внутренние панели средством по уходу, и у окружающих, и у вас самих быстро возникает ощущение, что авто готовят к продаже, наводят финальный марафет. Наверное, в этом есть логика: уж слишком боевой, слишком повидавший жизнь транспорт. Знаете, это как на глубокие морщины нанести увлажняющую маску из огурцов — странно и бесполезно.

BMW убирать было легче, потому что ожидания изначально были невысокими. Стал ли этот автомобиль чище? Безусловно. Он к тому же стал легче на килограмм песка, а панели, наверное, впервые за последний десяток-другой годков приобрели действительно солидный черный оттенок. Ну разве это не позитивный результат проделанной работы?















Постскриптум

Приметы работают, а мы тем более помыли сразу две машины. Помните, на днях шел дождик? Это из-за нас. Только мы уверовали в то, что работа завершена, только успели восхититься игрой солнечных лучей на сияющем кузове, как тучи сомкнули равнодушные свинцовые ряды, сверху закапало. Стало совершенно очевидно, что автомобили останутся такими чистыми только здесь и сейчас — в столицу после десятка километров по мокрой трассе мы въедем уже с куда меньшим блеском.

Впрочем, пусть это не станет причиной для огорчения. Опираясь на полученный опыт, рискнем предположить, что, набив руку и поумерив щепетильность, можно осуществлять регулярный уход за автомобилем с куда меньшими временными затратами. Самостоятельно помыть машину так, чтобы на нее было приятно смотреть, — это получится у каждого. Да, это нелегкий труд, как, впрочем, и любая другая уборка, и целый арсенал спецсредств не сделает вашу задачу элементарной. Но он сделает ее осуществимой, а это уже немало.





О других тонкостях ухода за автомобилем читайте в других выпусках проекта «Помой меня!» .

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