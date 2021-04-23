Cadillac показал серийную версию электрического кроссовера Lyriq

Источник материала: Tut.by

В статусе концепта кроссовер Cadillac Lyriq был представлен еще летом прошлого года, а теперь компания показала серийную версию своей первой электрической модели.





Товарный вариант Lyriq не сильно отличается от прошлогоднего шоу-кара — немного изменилось оформление переднего бампера и светотехники, а вместо камер используются традиционные боковые зеркала. В длину «паркетник» достигает 4,99 м, ширина — 1,98 м, а колесная база равна 3,09 м. Стандартные колесные диски — 20-дюймовые легкосплавные с шестью спицами, в качестве опции доступны 22-дюймовые диски со сдвоенными спицами.





В интерьере Lyriq одной из главных «фишек» является изогнутый 33-дюймовый экран, способный передать более одного миллиарда цветов — такая панель объединяет дисплей для приборов и тачскрин для мультимедиасистемы. Объем багажника варьируется от 793 л до 1723 л со сложенными сиденьями заднего ряда.





Из оснащения заявлены системы активного шумоподавления, новейшая версия шоссейного автопилота Super Cruise, позволяющая управлять машиной без рук, система Regen on Demand (с ее помощью водитель может контролировать снижение скорости вплоть до полной остановки при помощи сенсорной панели на руле) и аудиосистема AKG Studio с 19 динамиками, в том числе в подголовниках кресел.





В основе кроссовера лежит модульная электрическая платформа концерн General Motors с тяговыми батареями семейства Ultium. Покупатели смогут выбирать между задне- и полноприводными версиями кроссовера, но пока обнародованы характеристики только одной модификации — с электродвигателем, развивающим 345 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Дальность хода составит около 500 км при полной зарядке батареи емкостью 100 кВт⋅ч, состоящей из 12 модулей. Подзаряжать ее можно от станций быстрой зарядки мощностью до 190 кВт, что позволяет увеличить запас хода примерно на 120 км за 10 минут.





В США заказать Lyriq можно будет уже в сентябре, а получить его покупатели смогут в первой половине 2022 года. Стартовая стоимость — 59 990 долларов. О сроках запуска модели на рынке ТС будет объявлено дополнительно.