|
ГАИ ловит байкеров-нарушителей: рассказываем, где и как ведется контроль
23.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГАИ отмечает традиционный рост числа аварий с участием мотоциклов, скутеров и другого двухколесного транспорта с началом весенне-летнего периода, сказала на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Ирина Сапунова.
Проверки по фактам ДТП показали, что к тяжелым последствиям чаще всего приводят отсутствие прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, езда в пьяном состоянии и без защитного мотошлема, добавила представитель ГАИ.
С начала года только в Минской области произошло уже 5 ДТП с двухколесным транспортом (не только с мотоциклами), в которых пятеро получили травмы. "Причем все происшествия произошли по вине самих водителей, одно ДТП совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения, 4 – управляли транспортом, не имея на это права", ― уточнила Сапунова.
Нас не догонят?
В период с 23 по 30 апреля ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию "Мотодвижение – без нарушений", а 30 апреля пройдет Единый день безопасности дорожного движения с призывом к байкерам и мотоциклистам "Открой сезон без нарушений".
"Инспекторами ГАИ совместно с другими службами милиции общественной безопасности организованы профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта", ― рассказала Сапунова.
Отработка проводится в населенных пунктах и на ближайших к ним дорогах, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках, уточнила представитель Госавтоинспекции.
Профилактические беседы проводятся также в трудовых коллективах, в школах и вузах, в общественных объединениях и байкерских клубах. Собственникам мототранспорта ГАИ разъясняют порядок получения водительского удостоверения, процедуру постановки мототранспорта на учет, прохождение техосмотра и обязательное страхование, а также информируют о размерах штрафов и иной ответственности за допущенные водителями нарушения.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканская акция "Мотодвижение без нарушений" продлится до конца апреля, в рейдах задействованы мотопатрули Госавтоинспекции, а также применяется скрытый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)