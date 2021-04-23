ГАИ ловит байкеров-нарушителей: рассказываем, где и как ведется контроль

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио ГАИ ловит байкеров-нарушителей: рассказываем, как ведется контроль

ГАИ отмечает традиционный рост числа аварий с участием мотоциклов, скутеров и другого двухколесного транспорта с началом весенне-летнего периода, сказала на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минской области Ирина Сапунова.

Проверки по фактам ДТП показали, что к тяжелым последствиям чаще всего приводят отсутствие прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, езда в пьяном состоянии и без защитного мотошлема, добавила представитель ГАИ.

С начала года только в Минской области произошло уже 5 ДТП с двухколесным транспортом (не только с мотоциклами), в которых пятеро получили травмы. "Причем все происшествия произошли по вине самих водителей, одно ДТП совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения, 4 – управляли транспортом, не имея на это права", ― уточнила Сапунова.

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В период с 23 по 30 апреля ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию "Мотодвижение – без нарушений", а 30 апреля пройдет Единый день безопасности дорожного движения с призывом к байкерам и мотоциклистам "Открой сезон без нарушений".

"Инспекторами ГАИ совместно с другими службами милиции общественной безопасности организованы профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием имеющегося в подразделениях ГАИ служебного мототранспорта", ― рассказала Сапунова.

Отработка проводится в населенных пунктах и на ближайших к ним дорогах, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках, уточнила представитель Госавтоинспекции.

Профилактические беседы проводятся также в трудовых коллективах, в школах и вузах, в общественных объединениях и байкерских клубах. Собственникам мототранспорта ГАИ разъясняют порядок получения водительского удостоверения, процедуру постановки мототранспорта на учет, прохождение техосмотра и обязательное страхование, а также информируют о размерах штрафов и иной ответственности за допущенные водителями нарушения.

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