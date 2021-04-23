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Кейт Миддлтон показала новый снимок младшего сына и разбила сердца фанатам

23.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон растрогала поклонников: герцогиня Кембриджская опубликовала новый портрет младшего сына, который сделала сама.

23 апреля самому юному Кембриджу - принцу Луи - исполняется три года. И хотя последние недели в Британии были омрачены смертью и прощанием с  принцем Филиппом, родители все-таки решили устроить праздник для малыша.

В честь радостного события Миддлтон поделилась новым официальным портретом Луи: на фотографии, опубликованной в Instagram дворца, принц  лучезарно улыбается в кадр.

Интересно, что в 2021 году день рождения малыша совпал с важнейшим периодом в его жизни - Луи впервые пошел в детский сад, точнее, приехал на собственном велосипеде. И именно этот момент решила сфотографировать гордая мама Кейт.

Пользователи социальных сетей умилились новому снимку Луи и заметили, что малыш очень подрос за время пандемии и стал сильно походить на брата Джорджа.

"Мое сердце разбито, красавчик"; "Чудесный малыш"; "Одно лицо с Джорджем"; "Копия Джорджа в детстве"; "Как растут чужие принцы", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, что любовь Миддлтон к фотографии проявилась и после смерти мужа королевы: герцогиня по-своему простилась с принцем Филиппом.

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Герцогиня Кембриджская решила запечатлеть вдвойне важный момент для малыша и растрогала всех поклонников королевства.
 
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