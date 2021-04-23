Платформенное безобразие: как нейтрализовать риски платежной системы SWIFT

Источник материала: Sputnik Беларусь

После недавнего заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что на фоне усиления антироссийских санкций в Кремле не исключают отключение страны от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT, обсуждение проблемы было актуализировано на высшем политическом уровне. В настоящее время Россия, Китай и Индия подготовили совместную систему расчетов на случай отключения от SWIFT, которая из сугубо платежной платформы превратилась в инструмент политического давления.

Натиск на Восток 2.0

Политические угрозы, связанные с возможным отключением страны от SWIFT, в конце прошлого года звучали и в отношении Беларуси. Учитывая, что с 2011 года Госдеп получил доступ к мониторингу всех платежей формально независимой платежной системы, а казначейство США стало на этой основе составлять черный список "неправильных" банков, такие угрозы имеют явно американское происхождение.

Фундаментальная тенденция заключается в том, что не только платежные сервисы, но и монетарные отношения в целом, отдельные элементы финансовой инфраструктуры и технологические платформенные решения стали в современном мире неотъемлемой частью геополитического давления, в первую очередь, со стороны более технологически развитых западных стран.

Наиболее разрушительные последствия этого "натиска на Восток" нового технологического уровня испытал на себе Иран, когда в 2006 году США увеличили на него давление из-за несогласия отказаться от своей ядерной программы. Под американские усилия тогда было подверстано международное сообщество, а для достижения результата использовано сочетание энергетических и финансовых санкций.

Мутация SWIFT, которая после терактов "9/11" рассматривалась как ценный источник информации, в политический инструмент не была одномоментной. Этому сопротивлялись и ее учредители, пытавшиеся сохранить лицо и независимый статус. Но к 2012 году в американском истеблишменте сформировался запрос на применение новых способов финансового давления на несговорчивый Иран.

США сумели его блокировать, приняв в феврале 2012-го поправку к санкционным законам, наделяющую администрацию правом наказывать провайдеров финансовых услуг, в том числе SWIFT. Отключение Ирана длилось с 2012 по 2016 годы и в совокупности с другими санкциями больно ударило по его экономике, заставив искать альтернативные способы финансовых взаиморасчетов. Но и репутация SWIFT, превратившейся в средство политической расправы, тоже пошатнулась. Санкционное отключение от SWIFT применялось и в отношении Северной Кореи. Риск для самой платформы состоит в том, что продолжение практики финансовой изоляции целых государств может больно ударить по ней же, и там это осознают.

"Ядерное оружие"

Но угрозы все равно не прекращаются. Когда в конце августа 2014 года Великобритания предложила запретить России пользоваться платформой SWIFT, то голос здравого смысла, как ни странно, прозвучал из уст тогдашнего министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны. Возможное отключение от SWIFT он сравнил с ядерным оружием, имея в виду, что его применение будет гибельным для обеих сторон конфликта.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – это международная система обмена информацией и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям (банкам, биржам, брокерским конторам, инвестиционным компаниям) во всем мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых транзакциях. SWIFT является акционерным обществом, созданным в 1973 году в юрисдикции Бельгии. Соучредителями выступили 248 банков из 19 стран. В настоящее время членами SWIFT являются более 11 тысяч финансовых организаций в более чем 200 странах мира. Средний оборот этого общества составляет более 30 млн сообщений о платежных поручениях на общую сумму около $ 6 трлн в день.

Угрозы отключения от платформы регулярно поступают и в адрес Китая. Эксперт Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун признает, что отключение от системы SWIFT способно нанести огромный ущерб любому государству. Это будет означать изоляцию финансовых учреждений от мировой банковской системы и подорвет возможность перевода средств между правительствами, предприятиями и банками, что заставляет искать альтернативные решения.

Китайский эксперт поясняет, что членство в SWIFT не только отражает международный статус финансового учреждения, но и позволяет эффективно использовать глобальную финансовую инфраструктуру.

Взаимодействие между банками-участниками платежной платформы происходит посредством стандартного сообщения на языке SWIFT. Каждый банк в сообщении идентифицируется благодаря своему уникальному SWIFT-коду, состоящему из 8-11 английских букв и арабских цифр. SWIFT-код присваивается участнику при вступлении в систему и сертифицируется ISO как идентификационный код данного финансового учреждения. Технически SWIFT-коды используются для быстрого и "точечного" перевода средств по всему миру, резюмирует Сюй Вэньхун. Одним из главных преимуществ системы является высокая скорость доставки переводов.

Непрекращающиеся угрозы отключения от системы в адрес целых государств – судя по всему, блеф крупных транснациональных игроков, который в информационном поле актуализируется проамериканскими политиками различного уровня.

Финансовый "железный занавес"?

Этот организационно-финансовый ресурс, судя по всему, был исчерпан еще во время санкций против Ирана, о чем свидетельствует пример Венесуэлы, которую даже в разгар внутреннего кризиса 2019 года так и не решились отключить от SWIFT. Но тогда имел место "венесуэльский инцидент": эффект домино американских санкционных мер привел к тому, что банковские карты "Еврофинанс", выпущенные Моснарбанком, нельзя было использовать ни дома, ни за рубежом даже в банкоматах этого банка.

В конце прошлого года по поводу гипотетической возможности отключения от платформы Республики Беларусь Национальный банк страны сообщил, что не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска.

В официальном сообщении пояснялось, что некоторые страны используют SWIFT для передачи финансовых сообщений как для трансграничных платежей, так и для внутренних. В Беларуси же с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, включая платежи в белорусских рублях. То есть работа системы безналичных расчетов по розничным платежам (оплата товаров и услуг, переводы между картами) не связана со SWIFT.

Данные платежи будут функционировать в штатном режиме даже при возникновении тех или иных проблем во взаимодействии белорусских банков с системой SWIFT. Это касается и банковских платежных карточек, выпущенных к счетам в зарубежной валюте. Платежи юридических лиц на территории страны также не зависят от SWIFT, отмечалось в сообщении Нацбанка.

Гипотетические риски, в первую очередь, есть для международных межбанковских платежей. Манипулирование ими в качестве санкционного кнута сродни тщетной попытке воссоздания "железного занавеса". После "венесуэльского инцидента" выявилась еще одна проблема: в той же России около половины операционных систем финансовых учреждений принадлежит компаниям, связанным с США.

Упомянутая вначале межгосударственная альтернатива SWIFT предполагает, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) интегрируется с финансовыми инфраструктурами Индии и Китая. В случае с Китаем происходит стыковка РСПФС с ее аналогом в этой стране – Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Нью-Дели подключается к платформе Центрального банка России. Неслучайно этот вопрос обсуждался на уровне БРИКС, что предполагает перспективное подключение к альтернативе новых государств. В повестке дня сопряжение РСПФС с другими аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайской CUP. Санкционные риски подталкивают к укреплению блоковых и союзнических отношений. Как видим, не в последнюю очередь они строятся на финансово-технологических платформенных решениях.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции