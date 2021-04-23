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Около 700 пьяных водителей задержали за 10 дней в Беларуси
23.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Порядка 700 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, задержали в Беларуси в период с 10 по 19 апреля, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Профилактическая акция "Трезвый водитель"
Всем нарушителям грозят штрафы и лишение права снова сеть за руль. В ведомстве уточнили, что в прошлом году произошло 369 ДТП по вине нетрезвых водителей, в авариях погибло 115 человек.
Напомним, что ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом виде изменилась: в Беларуси с 1 марта вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а с 14 апреля – уголовный.
В частности, в КоАП впервые введена
За выявление до 0,8 промилле (включительно) алкоголя в крови предусмотрен штраф 100 базовых величин (2900 рублей) и лишение прав на 3 года, более 0,8 промилле – 200 базовых величин штрафа (5800 рублей) с лишением прав на 5 лет.
Максимальный срок лишения права управления транспортным средством увеличен до 8 лет (ранее он составлял 5 лет). Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ранее - от 6 месяцев до 7 лет). За те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, изменилось наказание за езду без прав. Как ранее
Если задержали за рулем без прав повторно в течение года, штраф вырастет в размере от 20 до 50 базовых (от 580 до 1450 рублей). Кроме того, за такое нарушение также могут наказать общественными работами либо административным арестом.
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В этом году ужесточилось наказание за управление машиной в нетрезвом состоянии - виновных ожидают крупные штрафы и лишение прав.
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