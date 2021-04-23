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Около 700 пьяных водителей задержали за 10 дней в Беларуси

23.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Порядка 700 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, задержали в Беларуси в период с 10 по 19 апреля, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Профилактическая акция "Трезвый водитель" прошла в республике с 10 по 19 апреля, в ведомстве подвели ее итоги. Там также уточнили, что всего с начала года было задержано более 4 500 пьяных водителей.

Всем нарушителям грозят штрафы и лишение права снова сеть за руль. В ведомстве уточнили, что в прошлом году произошло 369 ДТП по вине нетрезвых водителей, в авариях погибло 115 человек.

Напомним, что ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом виде изменилась: в Беларуси с 1 марта вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а с 14 апреля – уголовный.

В частности, в КоАП впервые введена градация алкогольного опьянения водителя. Кроме того, теперь водителя, пойманного пьяным за рулем повторно в течение года, не только привлекают к уголовной ответственности - предусмотрена и конфискация автомобиля, даже в случае, если он принадлежит другому лицу.

За выявление до 0,8 промилле (включительно) алкоголя в крови предусмотрен штраф 100 базовых величин (2900 рублей) и лишение прав на 3 года, более 0,8 промилле – 200 базовых величин штрафа (5800 рублей) с лишением прав на 5 лет.

МВД Беларуси
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Максимальный срок лишения права управления транспортным средством увеличен до 8 лет (ранее он составлял 5 лет). Если нарушение ПДД в состоянии опьянения повлекло смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы (ранее - от 6 месяцев до 7 лет). За те же действия, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, изменилось наказание за езду без прав. Как ранее рассказывала Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова, в соответствии с действующим законодательством за езду без прав предусматривается наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин (145 ― 580 рублей).

Если задержали за рулем без прав повторно в течение года, штраф вырастет в размере от 20 до 50 базовых (от 580 до 1450 рублей). Кроме того, за такое нарушение также могут наказать общественными работами либо административным арестом.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В этом году ужесточилось наказание за управление машиной в нетрезвом состоянии - виновных ожидают крупные штрафы и лишение прав.
 
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