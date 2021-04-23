Майнинг на SSD и порезанные гарантии. Что происходит с рынком дефицита? (видео)

Источник материала: Onliner Майнинг превратился в самый страшный кошмар для геймеров и компьютерных энтузиастов. Но дефицит видеокарт и игровых ноутбуков может оказаться не последним проявлением криптовалютной лихорадки. В Китае растет популярность новой крипты Chia Coin. В отличие от других виртуальных монет, ее добывают не через видеокарты, а с помощью жестких дисков и SSD-накопителей. И вы уже догадываетесь, к чему это может привести.

Поговорим про новую криптовалюту, которая способна вызвать дефицит накопителей, о самом успешном в истории NVIDIA запуске поколения видеокарт, урезании до полугода гарантийного срока на графические ускорители MSI и очередном прогнозе, когда же все это закончится.

Угроза рынку накопителей

Chia Coin придумал основатель пирингового протокола BitTorrent Брэм Коэн. Все верно, это тот человек, который подарил нам торренты. В феврале этого года он выпустил бизнес-документацию по своей крипте, в марте запустил основную сеть для получения вознаграждений за майнинг, а с 3 мая станут доступны транзакции с помощью новой криптовалюты.

Она майнится на жестких дисках и SSD-накопителях. Эти устройства потребляют меньше энергии, а потому производство криптовалюты оказывается экологичнее и энергоэффективнее. Майнеров это может заинтересовать, так как видеокарты достать все сложнее, а за электричество платить надо будет меньше. К тому же SSD-накопителей на рынке пока предостаточно. Хотя уже и не везде.

Один крупный китайский производитель SSD-накопителей уже сообщает о том, что его модели емкостью 1 и 2 ТБ распроданы. В Гонконге жесткие диски емкостью от 4 до 18 ТБ уже подорожали с 200 до 600 местных долларов. В привычных американских долларах это повышение с 26 до 77 долларов.

Процесс добычи требует много свободного пространства на накопителе, связан с большим число операций чтения и записи, что SSD-накопители не очень любят. Это сокращает их срок работы. Потому майнеры ориентируются на серверные варианты накопителей, которые и дороже, и надежнее. Но не чураются и более доступных для покупки потребительских устройств.

Пока непонятно, для чего все это. Есть похожая крипта Filecoin, с помощью которой построена децентрализованная сеть хранения данных. Она позволяет пользователям покупать и продавать неиспользуемое хранилище на открытом рынке за виртуальные монетки. Клиенты тратят «файлкоины» на обмен и получение данных, майнеры зарабатывают их, храня и обслуживая эти данные. Эта крипта существует давно, торгуется на биржах, но, к счастью, дефицита накопителей не вызвала. В нее инвестируют скорее крупные технологические консорциумы. Один собирается вложить 1,3 млрд долларов в строительство инфраструктуры для хранения данных.

Есть надежда, что и с Chia Coin случится так же. Пока она не торгуется на бирже, майнеры добывают монеты на будущее, если они вдруг заинтересуют инвесторов и будут стоить десятки, сотни или тысячи долларов. Но на первых этапах, пока монета никому не нужна, она провоцирует интерес пионеров, которые способны в теории значительно умножить свои инвестиции.

В сети Chia Coin работает около 30 000 накопителей с общим объемом хранилища в 260 петабайт (или 260 000 терабайт). В сутки в среднем число накопителей увеличивается на 500. По этому случаю один китайский производитель SSD планирует начать выпуск специализированных накопителей для майнинга. С видеокартами мы подобное уже проходили. Особого влияния выделенные для майнеров карточки на общий дефицит устройств не оказали.

Лучший старт для видеокарт

На презентации для своих инвесторов компания NVIDIA похвасталась, что ее игровые видеокарты 3000-й серии показали сумасшедшие рекордные продажи на старте и обошли по динамике карты предыдущих поколений. А выручка игрового подразделения выросла на 41%.





NVIDIA утверждает, что геймеры охотнее покупают новое поколение видеокарт 3000-й серии. В качестве доказательства приводят статистику из Steam. Согласно ей процент видеокарт на архитектуре Ampere, которые есть у геймеров в Steam, растет в два раза быстрее, чем было с предыдущим поколением карточек Turing. Как так получилось?





Я не истина в последней инстанции. Но есть предположения, основанные на личном опыте сборки. 2000-е поколение видеокарт NVIDIA было первым с аппаратной поддержкой лучей и во многом компромиссным. Даже RTX 2080 TI хватало для играбельного геймплея при максимальных настройках графики в разрешении 4K. Но для стабильного ФПС приходилось снижать настройки качества. Про рейтрейсинг в таком разрешении и говорить не приходилось. Надо было выбирать что-то одно. К тому же рейтрейсинг и технология сглаживания DLSS были далеко не во всех играх.

А потому не я один, полагаю, решил это поколение пропустить и пересидеть на своей GTX 970 для будущего полноценного апгрейда системы до 4K. Видеокарты 1000-й серии до сих пор удерживают первые места среди пользователей Steam. К тому же многие успели по адекватным ценам взять видеокарты в дебютных сентябре-октябре, когда майнинг еще не стал таким популярным, а криптовалюты лишь начинали демонстрировать новую волну роста. Это, как мне кажется, может объяснить столь жизнерадостную статистику NVIDIA для инвесторов.

Урезание гарантии

Майнинг, кстати, в этой презентации никак не упоминается, словно его и не существует. Но последствия его прочувствуют владельцы видеокарт от MSI. Компания решила обновить условия гарантийных обязательств на 17 моделей видеокарт. И разом снизила их сразу в шесть раз — с трех лет до полугода. Теперь срок службы этих карточек указан равным тем же шести месяцам, хотя было 4 года.

За причинами далеко ходить не надо. Видимо, в компании уверены, что многие видеокарты используются для майнинга. А это значит, что работают они 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. При этом в списке MSI только 6 карт, предназначенных исключительно для майнинга. Остальные 11 — это обычные игровые видеокарты как 2000-го поколения NVIDIA, так и 3000-го серии Ventus. Серия Gaming гарантийной обрезке не подверглась. Пока такой финт ушами провели только в России и только с определенным пулом видеокарт.





Подтянутся ли к такой практике другие производители? Gigabyte установила на свою специализированную для майнинга видеокарту CMP 30HX гарантийный срок в 90 дней. После его истечения компания не собирается отвечать своими деньгами за майнинговые риски для оборудования.

Майнеры такими телодвижениями недовольны. Говорят, что видеокарты на фермах работают с пониженной частотой и напряжением и едва ли не в еще более шикарных условиях, чем геймерские карточки в тесных корпусах.

Возвращаемся ко все той же презентации NVIDIA для инвесторов. Компания очертила перспективы разрешения дефицита и официально подтвердила опасения о том, что перебои поставок будут сохраняться весь 2021 год. А это значит, что найти по адекватной цене карточку 3000-й серии можно будет не раньше чем в 2022 году.