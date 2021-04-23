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Что происходит на границе

23.04.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Что происходит на границе

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении стоит более 1340 фур:

  • «Каменный Лог» — более 470;
  • «Бенякони» — более 360;
  • «Привалка» — более 280;
  • «Котловка» — более 230.

В пять раз меньше грузовиков пытается выехать в Латвию — более 260:

  • «Урбаны» — более 150; 
  • «Григоровщина» — более 110.

На фоне литовской границы, польская выглядит свободной — более 150:

  • «Берестовица» — более 90;
  • «Брузги» — более 40;
  • «Козловичи» — более 20.

 

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Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
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