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Что происходит на границе
Источник материала: Навiны
Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении стоит более 1340 фур:
В пять раз меньше грузовиков пытается выехать в Латвию — более 260:
На фоне литовской границы, польская выглядит свободной — более 150:
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Около 1800 большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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