ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Славянский базар в Витебске»: стала известна театральная программа форума искусств

23.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Больше билетов, больше концертов. Организаторы «Славянского базара» раскрыли еще одну интригу, стала известна театральная программа форума искусств.

В Витебск едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, украинской Винницы. Проектов десятки, танцевальные, джазовые, сольные (выступит «Хор Турецкого»). Проходят они в разных залах, и сегодня стартует второй этап продажи билетов на концерты «Славянского базара».

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Каждый для себя найдёт что-то особенное. Хочется акцентировать внимание на нашей театральной программе, на программе кукольного квартала, потому что у нас был год перерыва, и я думаю зрители соскучились по этой интеллигентной, интеллектуальной программе. Возвращаются джазовые вечера, это серия сольных концертов на «Славянском базаре» в концертном зале «Витебск», и уже можно приобрести билеты на один из основных проектов – это детский конкурс».

До международного фестиваля искусств остаётся меньше 3-х месяцев. Концерты с 14 по 19 июля. В этом году Витебск принимает юбилейный 30-й «Славянский базар».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше билетов, больше концертов. Организаторы «Славянского базара» раскрыли еще одну интригу, стала известна театральная программа форума искусств. В Витебск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США Джули Фишер считает, что президентство Лукашенко не продлится долго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by