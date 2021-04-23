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«Славянский базар в Витебске»: стала известна театральная программа форума искусств
Источник материала: ОНТ
Больше билетов, больше концертов. Организаторы «Славянского базара» раскрыли еще одну интригу, стала известна театральная программа форума искусств.
В Витебск едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, украинской Винницы. Проектов десятки, танцевальные, джазовые, сольные (выступит «Хор Турецкого»). Проходят они в разных залах, и сегодня стартует второй этап продажи билетов на концерты «Славянского базара».
До международного фестиваля искусств остаётся меньше 3-х месяцев. Концерты с 14 по 19 июля. В этом году Витебск принимает юбилейный 30-й «Славянский базар».
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Больше билетов, больше концертов. Организаторы «Славянского базара» раскрыли еще одну интригу, стала известна театральная программа форума искусств. В Витебск...
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