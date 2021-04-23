«Славянский базар в Витебске»: стала известна театральная программа форума искусств

Источник материала: ОНТ

Больше билетов, больше концертов. Организаторы «Славянского базара» раскрыли еще одну интригу, стала известна театральная программа форума искусств.

В Витебск едут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, украинской Винницы. Проектов десятки, танцевальные, джазовые, сольные (выступит «Хор Турецкого»). Проходят они в разных залах, и сегодня стартует второй этап продажи билетов на концерты «Славянского базара».

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Каждый для себя найдёт что-то особенное. Хочется акцентировать внимание на нашей театральной программе, на программе кукольного квартала, потому что у нас был год перерыва, и я думаю зрители соскучились по этой интеллигентной, интеллектуальной программе. Возвращаются джазовые вечера, это серия сольных концертов на «Славянском базаре» в концертном зале «Витебск», и уже можно приобрести билеты на один из основных проектов – это детский конкурс».

До международного фестиваля искусств остаётся меньше 3-х месяцев. Концерты с 14 по 19 июля. В этом году Витебск принимает юбилейный 30-й «Славянский базар».

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