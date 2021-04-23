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Гороскоп на 24 апреля: спокойный день у Близнецов, Девам будет трудно контролировать эмоции

23.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 24 апреля: спокойный день у Близнецов, Девам будет трудно контролировать эмоции

Овны будут весь день заняты реализацией своих идей и желаний. Не торопитесь. Это позволит вам избежать трудностей. 

Много приятных моментов звезды подарят Тельцам. Сегодня от вас потребуется нестандартный подход к решению проблем. Поездка, которую вы давно планировали, будет удачной. 

Относительно спокойный день у Близнецов. Бизнесменам придется пересмотреть условия сотрудничества с партнерами. Старайтесь не допускать ошибок в расчетах. 

Раки потратят большую часть времени на составление плана дальнейших действий. Воздержитесь от экстравагантных поступков. Финансы станут причиной ссоры в семье. 

Львы заметят снижение деловой активности. Звезды рекомендуют вам отвлечься от работы и порадовать себя приятными занятиями. Пообщайтесь с друзьями. 

Девам будет трудно контролировать свои эмоции. Вашу раздражительность заметят все окружающие. В финансовой сфере есть вероятность доходов из дополнительных источников. 

Весы не намерены упускать свою выгоду. Отношения и деньги – главные темы этого дня. Обращайте внимание на предложения, которые будут вам поступать. Не пропускайте занятия в спортивном зале. 

Скорпионам следует быть тактичными и осторожными при принятии важных решений. Вероятны сложности во время переговоров. День будет очень эмоциональным. 

Стрельцы, звезды советуют вам позаботиться о своей безопасности. Возможны проблемы материального характера. Остерегайтесь поспешных выводов и необдуманных поступков. 

Козерогам захочется посвятить день духовному образованию и развитию своих творческих способностей. Любимый человек порадует вниманием и заботой. 

Креативные и целеустремленные Водолеи удивят коллег своим интеллектом. Профессиональное мастерство поможет вам подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы. 

Позитивное восприятие своих умений и возможностей позволит Рыбам добиться поставленных задач и удовлетворить свои житейские потребности. Постарайтесь избежать бессмысленных трат.

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Овны будут весь день заняты реализацией своих идей и желаний. Не торопитесь. Это позволит вам избежать трудностей.  Много приятных моментов звезды подарят Тельцам....
 
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