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Биометрические документы презентуют на форуме #GBC в Минске

23.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Биометрические документы презентуют на форуме #GBC в Минске

Документы XXI века. На международном форуме «Государство. Бизнес. Граждане» презентуют биометрические документы, которые в будущем придут на смену традиционным.

На площадке, которая заработает 28 апреля, будут показаны все возможности и технологии, которые внедрены в новые документы, удостоверяющие личность. Особое внимание при этом было уделено безопасности – установлена самая современная защита персональных данных от несанкционированного доступа.

Всего будет презентовано 8 биометрических документов. Так, ID-карта белоруса станет цифровым аналогом паспорта для пользования внутри страны. Её начнут выдавать в сентябре. Среди преимуществ такой карты – высокая защита от подделок, удобство использования, сократится время на административные процедуры, а в перспективе с её помощью можно будет оплачивать услуги.

В целом во время работы форума будут обсуждаться вопросы построения электронного правительства, внедрения биометрических документов и концепции «Умный город», а также других цифровых сервисов государства для бизнеса и граждан.

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Документы XXI века. На международном форуме «Государство. Бизнес. Граждане» презентуют биометрические документы, которые в будущем придут на смену традиционным. На...
 
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