Литва терпит убытки из-за снижения объемов белорусских грузов

Источник материала: ОНТ

В марте этого года через порт Клайпеды было перевалено 3 млн 700 тыс. тонн. Падение составило более 15%.

Аналитики это связывают с потерей взаимопонимания с Беларусью. Наша страна решила переориентировать логистические цепочки в пользу российской гавани Усть-Луга, предложение которой оказалось более выгодным.

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