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Литва терпит убытки из-за снижения объемов белорусских грузов

23.04.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва терпит убытки из-за снижения объемов белорусских грузов

В марте этого года через порт Клайпеды было перевалено 3 млн 700 тыс. тонн. Падение составило более 15%. 

Аналитики это связывают с потерей взаимопонимания с Беларусью. Наша страна решила переориентировать логистические цепочки в пользу российской гавани Усть-Луга, предложение которой оказалось более выгодным.

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В марте этого года через порт Клайпеды было перевалено 3 млн 700 тыс. тонн. Падение составило более 15%.  Аналитики это связывают с потерей взаимопонимания с Беларусью....
 
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