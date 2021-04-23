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Литва терпит убытки из-за снижения объемов белорусских грузов
Источник материала: ОНТ
В марте этого года через порт Клайпеды было перевалено 3 млн 700 тыс. тонн. Падение составило более 15%.
Аналитики это связывают с потерей взаимопонимания с Беларусью. Наша страна решила переориентировать логистические цепочки в пользу российской гавани Усть-Луга, предложение которой оказалось более выгодным.
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В марте этого года через порт Клайпеды было перевалено 3 млн 700 тыс. тонн. Падение составило более 15%. Аналитики это связывают с потерей взаимопонимания с Беларусью....
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